潭子婦陳屍家中 相驗鼻樑、顴骨斷裂「不排除外力」…檢拘提兒到案

台中市潭子區六旬周姓婦人昨（12）日被發現陳屍家中，台中地檢署檢察官蔡明儒今天下午督同法醫相驗，初步發現周婦後腦勺血腫，鼻樑骨、右顴骨斷裂，上胸肋骨骨折，研判因中樞神經損傷或出血性休克死亡，不排除外力介入。檢方隨即核發拘票，指揮大雅分局拘提周婦兒子到案，目前由警方進行初步詢問，釐清案情，不排除依家暴傷害致死罪方向偵辦。

台中地檢署表示，檢察官今日下午進行相驗，從周婦（63歲）頭部、臉部及胸部多處骨折與血腫情形研判，死因為中樞神經損傷或出血性休克，不排除有外力介入，因此核發拘票拘提周婦兒子（37歲），周婦確切死因及其子是否涉案，仍待進一步調查。

經查，周婦疑有慢性疾病，原本固定到醫療院所回診，昨天下午2時許未依約前往，院方聯絡其姪女，姪女因聯絡不上周婦而報案。警消趕抵後破門而入，發現周婦倒臥寢室地面，頭部有嚴重撕裂傷，已無生命跡象，未送醫。

警消另在其他房間發現周婦兒子在床上熟睡，他自稱因服用普拿疼及肌肉鬆弛劑才睡著，雖然情緒穩定、意識清楚，但面對警方詢問始終一言不發。警方鑑識後，昨晚報請檢察官到場勘驗，今日進行相驗。