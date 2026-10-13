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潭子離奇命案！婦頭重創陳屍家中兒卻還在睡 高大成曝要查2關鍵

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中潭子5旬周姓洗腎婦人昨未依預約回診，警方會同消隊隊到場破門發現周婦倒臥住家身亡，頭部一處撕裂傷，其3旬兒還在樓中樓房間內熟睡，周婦死因及其子是否涉案，由警方調查中。中山附醫法醫科主任高大成揭，本案要注意其傷勢位置，若在顳葉處或頭頂，可能是他殺，另要注意血跡移動範圍

死者頭部撕裂傷如何造成？高大成研判，若現場沒找到凶器，應該是跌到所造成的頓物傷，與棍棒等撞擊傷不同，一般來說，跌倒會造成後腦或前額頓物傷致死機率較高，在耳後顳葉處致死機率不高，首要注意是周邊是否有桌角等尖端物。

高大成指出，根據新聞報導，現場沒有侵入痕跡，懷疑可能是跌倒，也有可能與其子有關，由於以周婦的狀況，若跌倒應該會以手撐地等防護，較不可能是一跌倒就死亡。本案要注意其傷勢位置引起其死亡，若傷勢在後腦或前額，可能是跌倒後死亡，若傷勢在顳葉處或頭頂，則有可能是他殺。

高大成指出，其次要看血跡移動範圍，若為跌倒後昏迷死亡，流血處與死亡處距離大約不會超過2公尺，若為他殺等重物撞擊，其血跡移動範圍有可能超過2公尺。

高大成說明，根據新聞報導，周婦傷口有5公分大，一般來說，跌倒撞擊所造成傷口約2至3公分，可能還有加上移動，從5公分大傷口研判，可能表示死者撞到頓器物時有移動。

中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影
中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影

命案 高大成 洗腎

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