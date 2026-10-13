收容人不治家屬見獄中影像悲痛 獄方：配合司法調查

基隆監獄陳姓收容人入監第3天送醫不治，家屬看過獄中監視器影像，質疑是被往死裡打，管理員還舀馬桶的水潑人，太侮辱人了。基隆監獄今天表示，陳男有妨害秩序行為，管理員壓制並帶他離舍房時有過當動作。獄方已調整2人勤務，配合司法釐清死因，並依規定啟動行政調查。

55歲陳姓男子犯肇事逃逸被判刑1年，警方6日晚上押解至基隆監獄服刑。陳男8日清晨在監獄失去生命跡象，獄方送醫不治。陳男的家屬質疑是被管理員「打死」，警方將楊姓、尤姓管理員依傷害致死罪送辦，檢察官偵訊後，諭知分以15萬元、20萬元交保。

陳男的胞兄昨天說，監獄獨居房監視器畫面顯示，管理員一進去就推他弟去撞牆，最後人躺在地上軟趴趴的，快暈過去了。管理員離開前，竟拿塑膠碗舀起馬桶水往他弟弟身上潑，「怎麼可以汙辱人、糟蹋人到這樣」。

基隆監獄秘書朱志誠說，10月8日清晨發現陳男身體不適，即啟動應變程序，緊急送醫搶救，仍不幸死亡，獄方深切表達遺憾。

朱志誠表示，檢視陳男入監後監視影像，10月7日上午他因不服從指令、與同房收容人爭執，並挑釁值勤人員等妨害監獄秩序行為。管理員壓制他並要帶離舍房過程中，管理員有逾越比例原則的過當動作。

朱志誠說，獄方秉持「不掩飾、不護短、不縱容」態度，除已將全案資料提供基隆地檢署偵辦，也在第一間調整2名管理員勤務，全力配合司法釐清死因，並依規定啟動行政調查議處。

基隆監獄秘書朱志誠今天說，管理員壓制並要帶妨害秩序行為陳姓收容人離開舍房過程中，有逾越比例原則過當動作。獄方全力配合司法釐清死因，並依規定啟動行政調查議處。記者邱瑞杰／攝影