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獨／離譜！台中刑事小隊長毒駕 找女線民開房「吸毒」助興下場曝

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓刑事小隊長從警30多年，今年6月間找女線民開房間，陳男為「助興」還無償提供安非他命給女線民，二人以「水車」方式吸食，陳吸食毒品後，還騎機車毒駕上路，女線民因指控陳男涉下藥性侵，報警提告，檢警搜索後，陳被驗出毒品濃度超標，今年6月28日遭法院裁定羈押禁見，市警局祭出兩大過免職處分，台中地院近日審結，依轉讓禁藥罪判刑6月，毒駕罪判刑6月得易科罰金，尚未確定。

檢警調查，從警約32年的陳男，曾任偵查佐約13年，去年7月才獲拔擢升任小隊長，在第六警分局偵查隊任職，期間因辦案結識一名女線民，今年5月27日甫調任第二分局。2026年6月24日上午10時許，女線民透過通訊軟體邀約見面。陳男下班後駕車搭載女子前往台中市北區汽車旅館投宿。

入房後，陳男為求助興，明知安非他命為禁藥，主動提議無償提供毒品。隨後陳男更將女子帶回住處，將毒品倒入玻璃球內以俗稱「水車」的吸食器燒烤產生煙霧供女子吸食。

陳男不僅知法犯法轉讓毒品，更在2026年6月27日上午7時許，執意騎乘重機前往第二分局上班。

警方獲報持搜索票前往其辦公處及住處搜索，當場查扣安非他命、吸食器等證物，採尿送驗呈陽性反應，甲基安非他命及安非他命濃度都大於500ng/mL。

陳男隨後於同年6月28日遭檢方聲請羈押禁見獲准，市警局祭出兩大過免職處分，檢方今年8月間偵結後，依轉讓禁藥、毒駕等罪起訴，被控妨害性自主罪部分，檢方處分不起訴。

台中地院近日審結，陳男明知毒品戕害身心仍轉讓他人，毒駕上路對公眾具高度危險性，但考量陳男已坦承犯行，還供出毒品來源，協助查獲販毒正犯，依法給予減刑。

法官審認，陳男擔任警察期間犯案情節非微，不宜宣告緩刑，依轉讓禁藥罪判刑6月，另依毒駕罪判刑6月，可易科罰金，仍可上訴。

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台中市第二警分局偵查隊陳姓小隊長（右）曾獲好人好事楷模，今年間涉無償提供毒品給女線民，還毒駕上路，遭市警局免職，台中地院近日審結。記者陳宏睿／翻攝
台中市第二警分局偵查隊陳姓小隊長（右）曾獲好人好事楷模，今年間涉無償提供毒品給女線民，還毒駕上路，遭市警局免職，台中地院近日審結。記者陳宏睿／翻攝

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