新莊婦遭外甥砍死 舅舅怒斥：只會伸手拿錢的不要養 遲早是禍害

新北市新莊區前天發生凶殺案，借住在59歲林姓阿姨家的33歲李男，持雙刀猛砍阿姨20多刀，導致阿姨慘死頸部幾乎斷裂。檢警今天解剖遺體，死者的弟弟也是李男的舅舅到場，怒斥李男：「已經沒救了，只會伸手拿錢，遲早是社會、家庭的禍害！」

據了解，行凶的李男是林女的外甥，之前曾有多項毒品、竊盜前科，今年7月時因母親與男友將移居國外，李男於是搬到阿姨林女家中居住至今。但李男平時並無工作，每天遊手好閒，生活都靠同樣沒有工作的阿姨林女照顧，林女每天還會給李男200元生活費，但李男每天都要買菸、檳榔、喝酒，200元根本不夠花用。林女曾多次規勸李男要去工作，加上生活習慣不同，雙方不時發生口角糾紛。

舅舅林男表示，外甥李男小時候本來還好，國中畢業以後開始走歪，成年時一開始還乖乖上班，但後來卻在外面不斷借錢，21歲當兵前，家裡時常有人上門討債，林男當時念在外甥年輕不懂事，幫他清償多筆債務，但李男根本不知感恩、也從不悔改。

林男說，李男退伍回來後直接不工作整天遊手好閒，李男母親（大姊）頻頻借錢給他，但後來他看不下去曾把他趕出家門，並斷他金援逼李男找工作。但李男被迫離家後寧願整天流浪也不願意找工作。三姊（死者）看不下去勸林男把外甥收留回來，他心軟再次將外甥收留回家，但約半年以後發現李男真的沒救，不工作就只會伸手拿錢，果斷再次將他趕出家門。

後來李男外婆看不下去勸林男救救外甥，林男只好將李男帶到自己公司上班，但李男整天坐著不動，最後受不了只好將他送去人力仲介。但不到2個禮拜大姊就把他接走在汐止生活了6、7年，這期間都沒工作，大姊每天還給他500元，直到今年大姊賣掉房子離開台灣，沒想到李男竟被三姊收留住在三姊家。

林男後悔地說：「三姊收留他的事情我是命案發生後才知道，如果早點知情一定會去三姊家把他趕走，這個孩子真的已經沒有救了，只會伸手拿錢的千萬不要養，遲早是社會、家庭的禍害！」

新莊警將李男帶回警局偵訊。記者黃子騰／攝影

新莊警赴桃園市桃園區將李男緝捕到案。記者黃子騰／翻攝