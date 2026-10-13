快訊

去泰國要變貴了？恐得多支付1,500元 泰政府擬開徵離境稅+入境費

印尼看護逃逸前留「惡魔之家」警告！雇主氣炸發文 網反問：妳做了什麼？

韓職／王彥程確定續留韓華鷹 明年身價翻倍年薪近千萬

聽新聞
0:00 / 0:00

新莊婦遭外甥砍死 舅舅怒斥：只會伸手拿錢的不要養 遲早是禍害

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新莊區前天發生凶殺案，借住在59歲林姓阿姨家的33歲李男，持雙刀猛砍阿姨20多刀，導致阿姨慘死頸部幾乎斷裂。檢警今天解剖遺體，死者的弟弟也是李男的舅舅到場，怒斥李男：「已經沒救了，只會伸手拿錢，遲早是社會、家庭的禍害！」

據了解，行凶的李男是林女的外甥，之前曾有多項毒品、竊盜前科，今年7月時因母親與男友將移居國外，李男於是搬到阿姨林女家中居住至今。但李男平時並無工作，每天遊手好閒，生活都靠同樣沒有工作的阿姨林女照顧，林女每天還會給李男200元生活費，但李男每天都要買菸、檳榔、喝酒，200元根本不夠花用。林女曾多次規勸李男要去工作，加上生活習慣不同，雙方不時發生口角糾紛。

舅舅林男表示，外甥李男小時候本來還好，國中畢業以後開始走歪，成年時一開始還乖乖上班，但後來卻在外面不斷借錢，21歲當兵前，家裡時常有人上門討債，林男當時念在外甥年輕不懂事，幫他清償多筆債務，但李男根本不知感恩、也從不悔改。

林男說，李男退伍回來後直接不工作整天遊手好閒，李男母親（大姊）頻頻借錢給他，但後來他看不下去曾把他趕出家門，並斷他金援逼李男找工作。但李男被迫離家後寧願整天流浪也不願意找工作。三姊（死者）看不下去勸林男把外甥收留回來，他心軟再次將外甥收留回家，但約半年以後發現李男真的沒救，不工作就只會伸手拿錢，果斷再次將他趕出家門。

後來李男外婆看不下去勸林男救救外甥，林男只好將李男帶到自己公司上班，但李男整天坐著不動，最後受不了只好將他送去人力仲介。但不到2個禮拜大姊就把他接走在汐止生活了6、7年，這期間都沒工作，大姊每天還給他500元，直到今年大姊賣掉房子離開台灣，沒想到李男竟被三姊收留住在三姊家。

林男後悔地說：「三姊收留他的事情我是命案發生後才知道，如果早點知情一定會去三姊家把他趕走，這個孩子真的已經沒有救了，只會伸手拿錢的千萬不要養，遲早是社會、家庭的禍害！」

新莊警將李男帶回警局偵訊。記者黃子騰／攝影
新莊警將李男帶回警局偵訊。記者黃子騰／攝影

新莊警赴桃園市桃園區將李男緝捕到案。記者黃子騰／翻攝
新莊警赴桃園市桃園區將李男緝捕到案。記者黃子騰／翻攝

李男犯案後身穿羽絨衣，邊走邊擦拭雙手離開住處。記者黃子騰／翻攝
李男犯案後身穿羽絨衣，邊走邊擦拭雙手離開住處。記者黃子騰／翻攝

毒品 阿姨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新莊婦遭外甥持刀割喉亡 啃老男辯「阿姨用肩膀撞我」憤而行凶

59歲婦遭33歲外甥砍死 高大成：下刀顯有極深恨意

抓到了！啃老外甥亂刀砍死阿姨逃逸 新莊警中午桃園順利逮人

台中老虎城KTV酒客大亂鬥 3人圍攻1人「打斷高爾夫球桿」判決出爐

相關新聞

新莊婦遭外甥砍死 舅舅怒斥：只會伸手拿錢的不要養 遲早是禍害

新北市新莊區前天發生凶殺案，借住在59歲林姓阿姨家的33歲李男，持雙刀猛砍阿姨20多刀，導致阿姨慘死頸部幾乎斷裂。檢警今天解剖遺體，死者的弟弟也是李男的舅舅到場，怒斥李男：「已經沒救了，只會伸手拿錢，遲早是社會、家庭的禍害！」

獨／離譜！台中刑事小隊長毒駕 找女線民開房「吸毒」助興下場曝

台中市陳姓刑事小隊長從警30多年，今年6月間找女線民開房間，陳男為「助興」還無償提供安非他命給女線民，二人以「水車」方式吸食，陳吸食毒品後，還騎機車毒駕上路，女線民因指控陳男涉下藥性侵，報警提告，檢警搜索後，陳被驗出毒品濃度超標，今年6月28日遭法院裁定羈押禁見，市警局祭出兩大過免職處分，台中地院近日審結，依轉讓禁藥罪判刑6月，毒駕罪判刑6月得易科罰金，尚未確定。

影／台南東區騎士遇警闖紅燈拒檢逃還棄車狂奔 警力圍捕一查又是毒駕

43歲林姓男子昨天晚間9時許，吸食毒品後仍然騎車上路，行經台南市東區長榮路二段，疑似見到巡邏員警心虛，竟加速闖紅燈，員警追上攔查，林拒檢逃逸；經警方攔截圍捕，林在騎上人行道後棄車逃逸，邊跑還邊丟棄毒品，仍遭制伏逮捕，詢問後依毒品、公共危險罪嫌移送偵辦。

桃園蘆竹社區驚傳2槍響！男欠賭債數百萬 持槍談判債主中彈

桃園市蘆竹區一處社區大樓昨晚驚傳槍響，許姓男子疑因線上賭博積欠數百萬元債務，遭邱姓等3名男子上門討債，許男竟持槍下樓談判，雙方在大廳爆發拉扯，搶槍過程中連開2槍，造成邱男腿部中彈送醫，所幸沒有生命危險。警方獲報啟動快打部隊，將涉案人帶回，並查扣遭許男妻子帶回住處藏匿的槍彈，正追查槍枝來源及債務糾紛。

台東男揚言總統府、3大機場裝炸彈遭起訴 拘提查扣125萬及7手機

台東地檢署偵辦一起散布危害飛航安全不實訊息案件，吳姓男子涉嫌在社群平台Threads張貼炸彈威脅影片，內容揚言年底將在總統府及台北、桃園、高雄三大國際機場安裝數十枚炸彈，遭檢方依違反民用航空法及恐嚇公眾等罪嫌提起公訴。引人注意的是，警方拘提吳男時，查扣現金125萬7700元及手機7支；另因吳男涉及其他案件，檢警目前仍在調查中。

桃園隨機強盜命案 民進黨議員呼籲「吸毒殺人者判死刑」

桃園一名林姓男子前天疑吸食毒品精神恍惚，隨機尾隨盧姓女子入屋索要錢財，遭拒後持刀攻擊對方頸部釀命案；民進黨桃園市議員黃瓊慧呼籲「吸毒殺人者被判死刑」，質疑市長張善政沒表態。國民黨議員黃敬平則批評綠營名嘴和民代「還要說吸毒沒有罪嗎」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。