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影／台南東區騎士遇警闖紅燈拒檢逃還棄車狂奔 警力圍捕一查又是毒駕

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

43歲林姓男子昨天晚間9時許，吸食毒品後仍然騎車上路，行經台南市東區長榮路二段，疑似見到巡邏員警心虛，竟加速闖紅燈，員警追上攔查，林拒檢逃逸；經警方攔截圍捕，林在騎上人行道後棄車逃逸，邊跑還邊丟棄毒品，仍遭制伏逮捕，詢問後依毒品、公共危險罪嫌移送偵辦。

台南市警第一分局東門派出所所長林海平說明，昨天晚間9時許，巡邏員警發現一名男子騎乘機車闖紅燈，上前攔查；該男子拒檢逃逸，警方立即攔截圍捕。過程中，該男子騎上人行道跌倒後棄車逃逸，並丟棄毒品，仍遭警方制伏及查扣毒品等證物。

據了解，林姓男子丟棄的毒品有安非他命跟依托米酯，經實施毒品唾液初步檢測，結果亦呈陽性反應，全案依法送辦；分局表示，毒品會影響駕駛人的判斷力及反應能力，危害自身及其他用路人的生命安全，警方將持續強化毒品及毒駕查緝，對違法行為絕不寬貸。

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43歲林姓男子昨天晚間9時許，吸食毒品後仍然騎車上路，行經台南市東區長榮路二段，疑似見到巡邏員警心虛，竟加速闖紅燈拒檢逃逸。圖／民眾提供
43歲林姓男子昨天晚間9時許，吸食毒品後仍然騎車上路，行經台南市東區長榮路二段，疑似見到巡邏員警心虛，竟加速闖紅燈拒檢逃逸。圖／民眾提供

43歲林姓男子昨天晚間9時許，吸食毒品後仍然騎車上路，行經台南市東區長榮路二段，疑似見到巡邏員警心虛，竟加速闖紅燈拒檢逃逸。圖／民眾提供
43歲林姓男子昨天晚間9時許，吸食毒品後仍然騎車上路，行經台南市東區長榮路二段，疑似見到巡邏員警心虛，竟加速闖紅燈拒檢逃逸。圖／民眾提供

闖紅燈 毒駕 騎士

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