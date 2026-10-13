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影／台南東區騎士遇警闖紅燈拒檢逃還棄車狂奔 警力圍捕一查又是毒駕
43歲林姓男子昨天晚間9時許，吸食毒品後仍然騎車上路，行經台南市東區長榮路二段，疑似見到巡邏員警心虛，竟加速闖紅燈，員警追上攔查，林拒檢逃逸；經警方攔截圍捕，林在騎上人行道後棄車逃逸，邊跑還邊丟棄毒品，仍遭制伏逮捕，詢問後依毒品、公共危險罪嫌移送偵辦。
台南市警第一分局東門派出所所長林海平說明，昨天晚間9時許，巡邏員警發現一名男子騎乘機車闖紅燈，上前攔查；該男子拒檢逃逸，警方立即攔截圍捕。過程中，該男子騎上人行道跌倒後棄車逃逸，並丟棄毒品，仍遭警方制伏及查扣毒品等證物。
據了解，林姓男子丟棄的毒品有安非他命跟依托米酯，經實施毒品唾液初步檢測，結果亦呈陽性反應，全案依法送辦；分局表示，毒品會影響駕駛人的判斷力及反應能力，危害自身及其他用路人的生命安全，警方將持續強化毒品及毒駕查緝，對違法行為絕不寬貸。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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