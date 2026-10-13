影／台南東區騎士遇警闖紅燈拒檢逃還棄車狂奔 警力圍捕一查又是毒駕

新北市新莊區前天發生凶殺案，借住在59歲林姓阿姨家的33歲李男，持雙刀猛砍阿姨20多刀，導致阿姨慘死頸部幾乎斷裂。檢警今天解剖遺體，死者的弟弟也是李男的舅舅到場，怒斥李男：「已經沒救了，只會伸手拿錢，遲早是社會、家庭的禍害！」

2026-10-13 13:13