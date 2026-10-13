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桃園蘆竹社區驚傳2槍響！男欠賭債數百萬 持槍談判債主中彈

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園市蘆竹區一處社區大樓昨晚驚傳槍響，許姓男子疑因線上賭博積欠數百萬元債務，遭邱姓等3名男子上門討債，許男竟持槍下樓談判，雙方在大廳爆發拉扯，搶槍過程中連開2槍，造成邱男腿部中彈送醫，所幸沒有生命危險。警方獲報啟動快打部隊，將涉案人帶回，並查扣遭許男妻子帶回住處藏匿的槍彈，正追查槍枝來源及債務糾紛。

據了解，許男疑因參與線上賭博，積欠數百萬元債務，邱姓男子與陳姓、張姓男子等3人不滿債務遲未清償，昨晚前往許男位於蘆竹區的社區大樓住處討債。許男得知3人已到場，竟攜帶槍枝下樓，在大樓一樓大廳與對方談判。

雙方談判過程氣氛緊繃，疑因言語衝突情緒逐漸升高，許男突然亮出槍枝，邱男等3人見狀立即上前搶奪。雙方拉扯期間槍枝擊發2次，其中一發擊中邱男腿部，現場頓時陷入混亂，陳男、張男隨即合力壓制許男，防止衝突持續擴大。

事發後，許男妻子疑將現場槍枝及子彈帶回樓上住處藏匿。警方接獲通報，立即派員趕抵社區，並啟動快打部隊，以優勢警力控制現場，協助受傷的邱男送醫治療，邱男經救治後傷勢並無大礙。

警方隨後將許男、陳男及張男等涉案人帶回調查，追查槍枝下落時發現許男妻子涉嫌將槍彈帶回住處，隨即循線查扣槍枝及相關彈藥，並將相關人員帶回釐清案情。至於槍枝來源及雙方債務往來情形，仍待進一步調查。

蘆竹警分局表示，獲報第一時間即啟動快打部隊，將涉案人員及槍枝查扣帶回依法偵辦，目前已報請檢察官指揮，持續蒐集事證，釐清有無其他不法情事。全案朝違反槍砲彈藥刀械管制條例及聚眾鬥毆等方向偵辦。

桃園市蘆竹區一處社區大樓昨晚驚傳槍響，許姓男子疑因積欠數百萬元賭債，持槍與上門討債的3名男子談判，雙方搶槍過程中擊發2槍，造成1人腿部中彈，警方獲報到場處理。記者朱冠諭／翻攝
桃園市蘆竹區一處社區大樓昨晚驚傳槍響，許姓男子疑因積欠數百萬元賭債，持槍與上門討債的3名男子談判，雙方搶槍過程中擊發2槍，造成1人腿部中彈，警方獲報到場處理。記者朱冠諭／翻攝

槍響 桃園 賭博

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