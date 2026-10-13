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台東男揚言總統府、3大機場裝炸彈遭起訴 拘提查扣125萬及7手機

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東地檢署偵辦一起散布危害飛航安全不實訊息案件，吳姓男子涉嫌在社群平台Threads張貼炸彈威脅影片，內容揚言年底將在總統府及台北、桃園、高雄三大國際機場安裝數十枚炸彈，遭檢方依違反民用航空法及恐嚇公眾等罪嫌提起公訴。引人注意的是，警方拘提吳男時，查扣現金125萬7700元及手機7支；另因吳男涉及其他案件，檢警目前仍在調查中。

起訴書指出，吳男明知取得的影片內容涉及危害飛航安全的不實訊息，仍涉嫌為吸引網友關注，於今年3月1日某時，在不詳地點以手機登入自己使用的Threads帳號，公開張貼他人傳送的影片，供不特定多數人瀏覽。影片聲稱，預計年底在總統府及台北、桃園、高雄三大國際機場安裝數十枚炸彈。

檢警循線追查，於今年6月4日晚間7時許，在台東火車站拘提吳男，並對其身體及隨身攜帶的包包實施附帶搜索，當場查扣現金125萬7700元及手機7支。檢方調查期間，吳男於警詢及偵查中坦承犯行，另有涉案Threads帳號及貼文截圖、影片逐字稿，以及Meta公司提供的帳號註冊、登入資料等證據。

檢方認為，吳男涉嫌觸犯民用航空法第105條第1項後段散布危害飛航安全不實訊息罪，以及刑法第151條恐嚇公眾罪。由於同一張貼影片的行為涉及兩項罪名，檢方依想像競合規定，請求法院從較重的散布危害飛航安全不實訊息罪處斷，並建請量處中度之刑。

針對扣案物，檢方指出，7支手機中，僅其中1支被認定為登入Threads帳號、張貼涉案影片所使用的工具，因此聲請法院宣告沒收。至於查扣的125萬7700元現金及另外6支手機，因現有卷證不足以證明與本案犯罪有關，未聲請沒收。

另吳男涉及其他案件，檢警目前仍在調查中，其餘扣案物將於另案一併審酌、處理。至於另案具體案由，以及現金與另外6支手機是否涉及另案，尚未獲進一步說明。全案已提起公訴，後續將由法院審理。

台東地檢署偵辦男子在Threads張貼炸彈威脅影片案，依散布危害飛航安全不實訊息等罪嫌提起公訴。聯合報系資料照
台東地檢署偵辦男子在Threads張貼炸彈威脅影片案，依散布危害飛航安全不實訊息等罪嫌提起公訴。聯合報系資料照

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