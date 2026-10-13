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桃園隨機強盜命案 民進黨議員呼籲「吸毒殺人者判死刑」

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名林姓男子前天疑吸食毒品精神恍惚，隨機尾隨盧姓女子入屋索要錢財，遭拒後持刀攻擊對方頸部釀命案；民進黨桃園市議員黃瓊慧呼籲「吸毒殺人者被判死刑」，質疑市長張善政沒表態。國民黨議員黃敬平則批評綠營名嘴和民代「還要說吸毒沒有罪嗎」。

桃園市八德區永忠街前天發生火警，消防人員從屋內救出失去生命跡象的盧女，送醫後發現脖子有明顯刀傷，懷疑事件不單純；警方獲報追查，發現林男曾在現場處理，逮人時還在他身上找到喪屍煙彈，確認其與盧女素不相識後，全案朝強盜殺人、公共危險等罪偵辦；盧女友人昨晚在Threads發文「如果可以，我一定替妳報仇」，感慨社會治安差。

「希望吸毒殺人者被判死刑！」黃瓊慧也在網友發文底下留言，質疑這個社會怎麼了。她也說，檢警負責偵辦案件，市長更有責任面對整座城市的不安，但自始至終，沒有看到市長張善政有任何的表態，始終安安靜靜。

藍營則將矛頭指向近日因毒品、廢死議題熱議的綠營台北市長參選人沈伯洋，質疑吸毒究竟是生病或犯罪。

黃敬平在臉書發文質疑，幫沈伯洋辯護的綠營名嘴和民代不是說吸毒的人是「病人」、「可以教化」嗎？上周還在還政論節目跟他狡辯「吸毒沒有罪」，叫他不要把吸毒跟犯罪畫上等號，諷刺意味濃厚。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園市八德區強盜殺人命案，警方移送涉嫌重大的林姓男子。記者陳俊智／翻攝
桃園市八德區強盜殺人命案，警方移送涉嫌重大的林姓男子。記者陳俊智／翻攝

吸毒 強盜 議員

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