桃園隨機強盜命案 凶手曾在民間救護車任職

桃園一名林姓男子前天疑吸食毒品精神恍惚，隨機尾隨盧姓女子入屋索要錢財，遭拒後持刀攻擊對方頸部釀命案，還縱火故佈疑陣，被依強盜殺人等罪法辦，目前收押禁見；案發後，盧女友在網路平台悼念，有人肉搜林男身分發現他曾在民間救護車任職，痛批吸毒害人。

桃園市八德區永忠街前天發生火警，消防人員從屋內救出失去生命跡象的盧女，送醫後發現脖子有明顯刀傷，懷疑事件不單純；警方獲報追查，發現林男曾在現場處理，逮人時還在他身上找到喪屍煙彈，確認其與盧女素不相識後，全案朝強盜殺人、公共危險等罪偵辦。

「如果可以，我一定替妳報仇。」盧女友人昨晚在Threads發文感慨社會治安差，指盧女單純善良，不應該承受這種痛苦；有網友肉搜林男身分，發現他曾在民間救護車任職，臉書還寫著「成就未來，做一件有意義的事，不一定有人記得我們，但是我們在防疫上不可或缺」勵志語言，前後行為落差讓眾人直呼吸毒害人。

「希望吸毒殺人者被判死刑！」民進黨桃園市議員黃瓊慧也在網友發文底下留言，質疑這個社會怎麼了，「到底為什麼要如此對待一個正值青春年華的善良女孩，她什麼都沒有做就這樣離開了」。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885