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收7千萬回扣 台泥綠能幹部遭訴

聯合報／ 記者袁志豪／台南報導

<a href='/search/tagging/2/台泥' rel='台泥' data-rel='/2/103967' class='tag'><strong>台泥</strong></a><a href='/search/tagging/2/綠能' rel='綠能' data-rel='/2/115125' class='tag'><strong>綠能</strong></a>公司前總經理特助莊松暉，恐嚇義竹漁電共生案場（上圖）包商須「打點上級長官」，藉此收受<a href='/search/tagging/2/回扣' rel='回扣' data-rel='/2/103626' class='tag'><strong>回扣</strong></a>。圖／取自台泥綠能公司網站
台泥綠能公司前總經理特助莊松暉，恐嚇義竹漁電共生案場（上圖）包商須「打點上級長官」，藉此收受回扣。圖／取自台泥綠能公司網站

台泥百分百轉投資的台泥綠能公司，前總經理特助莊松暉涉恐嚇漁電共生下包廠商須「打點」才能請款，得手一八○萬元，莊松暉又夥同時任資深經理王力耕、副理暨工地主任謝文偉護航廠商得標，收受逾七千萬元回扣，台南地檢署昨依背信、恐嚇取財等罪起訴莊男等七人。

起訴指出，台泥綠能子公司負責「台泥嘉謙綠能義竹漁電共生案」，該案場再由下包綠能公司進行土地開發，莊松暉知悉該綠能公司急需資金周轉，二○二二年六月，聯繫王姓負責人，暗示須付一千五百萬元「打點上級長官」，否則可能請不到工程款，若同意給付，還能介紹承攬三期案場。

檢方查出，王姓負責人最終同意分三期支付五百萬元，二○二二年八月在高鐵台南站交付一八○萬元，結果不僅沒拿到工程款，也沒承接到三期案場工程，但莊松暉持續索討剩餘款項，憤而報案。

另外，義竹一期案場工程擔任電機公司下包的張姓業者，結識謝文偉後，二○二二年得知即將進行二期案場統包工程建置，因而向謝男表示有意透過電機公司得標，並願給予回扣。

謝文偉向王文耕回報、王文耕再告知莊松暉，雙方談妥以訂立較嚴格審查規範方式，護航張姓業者；張男將回扣用隱藏在「機電工資」費用中，得標後分期給付二九九○萬元。

檢方還發現，王立耕得知大陸太陽能模組代理商連姓總經理願給回扣，三人以同樣手法讓連男公司得標嘉謙綠能公司、以及另個台泥持股的嘉和綠能公司案場，獲取回扣費逾四千二百萬元。

王立耕三人取得款項後，以分次小額存款存入帳戶，或匯往海外帳戶等方式掩飾不法金流；莊松暉去年十一月間還與黃姓律師、張姓廠商偽製不實勞務工作承攬契約書，隱匿犯罪所得來源。

台泥 回扣 綠能

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