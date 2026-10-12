桃園男尾隨潛入女租屋處刺頸奪命 檢察官申請羈押獲准且禁見

桃園市八德區永忠街一處民宅發生火警，25歲盧姓女子被發現身中刀傷、送醫不治，警方循線逮捕涉有重嫌的林姓男子。記者朱冠諭／翻攝

桃園市36歲林姓男子昨日尾隨不認識的盧女，同時潛入她八德租屋處，疑偷竊不成索錢被拒，持刀朝盧女頸部猛刺，接著先後在屋內、隔壁民宅縱火；警、消據報趕來處理火警時，發現盧女倒臥血泊中，趕緊送醫仍不治。桃園地檢署檢察官王俊蓉指揮警方偵辦查出林涉案並逮捕，全案詢問後向地方法院聲請羈押獲准，法官同時裁定禁見及通信。

林男坦承有聲請羈押書所載殺人、放火意圖燒毀住宅罪嫌，雖否認強盜殺人罪，但林男始終無法交代進入盧女租屋內的犯罪動機及原因，部分案情尚待檢察官於後續偵查中釐清；另被告進入屋內具有種種典型竊盜預備行為，而且屬於非意識不清之人會做的精密行為，法官認為林涉犯加重強盜結合殺人之犯罪嫌疑仍屬重大，涉犯屬最重本刑死刑的重罪，顯有逃亡滅證之虞，且被告犯行極為嚴重，泯滅人性，前又因恐嚇案件甫遭檢察官起訴，有反覆實施的可能，為確保社會治 安，及後續偵查審理之順利，即日日起羈押2月，並禁止接見通信，如不服本院裁定，得於收受裁定後10日內提起抗告。

檢警指出，昨日上午接獲八德警分通報，位於八德區永忠街某集合住宅發生火災，經派員到場處理，發現套房內有女子重傷，緊急送醫搶救，仍於當天上午10時許不治。檢察官王俊蓉指揮八德分局組成專案小組，迅速過濾監視器畫面鎖定林男涉有重嫌，隨後逮捕到案，檢察官並於昨日下午前往案發現場勘驗、相驗及製作家屬筆錄，今日訊問後，認被告涉犯刑法第 332條犯強盜而故意殺人、放火、同法第173條公共危險、第306條侵入住宅等罪嫌，且犯嫌重大，有羈押必要，向法院聲請羈押禁見。