台中55歲婦倒臥家中死亡…頭有撕裂傷 兒卻在房間呼呼大睡

台中市潭子區55歲周姓婦人，今天未依預約時間到醫院回診，醫院通知其姪女，姪女因連絡不上周婦而報案，警消到場破門發現周婦倒臥住家，已無生命跡象，頭部有一處撕裂傷，但周婦兒子卻在家中呼呼大睡，周婦死因及其子是否涉案，由警方調查中。

據了解，今天下午2時許，周婦疑有慢性疾病，原本固定要到醫院回診，結果未到醫院，院方連絡其姪女，姪女因連絡不上周婦而報案，警消人員趕抵破門而入，發現周婦倒臥寢室地面，頭部有一處嚴重撕裂傷，已無生命跡象，並未送醫。

不過，警消在另一房間發現周婦35歲的兒子在床上呼呼大睡，其子自稱因服用普拿疼及肌肉鬆弛劑才睡著，周婦兒子情緒穩定、意識清楚，經救護人員評估後不需送醫。警方正調查釐清周婦死因及其子是否涉案。