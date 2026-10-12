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59歲婦遭33歲外甥砍死 高大成：下刀顯有極深恨意

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

新北市新莊區永安街昨晚發生凶殺案，59歲林婦昨午遭借住的33歲外甥李男持刀砍死。犯案的李姓男子聲稱是阿姨用肩膀撞他才憤而行凶，但警方懷疑他早有預謀。法醫高大成認為，刀傷全集中在死者上半身，且均為致命要害，尤其往臉砍更代表有極深的恨意。

他說，死者刀傷集中在腹部、胸口、臉部及頸部等要害，都是致命部位，尤其臉部也有被砍。這在犯罪心理學上代表強烈的情緒投射，凶嫌可能有極深的恨意，一開始或許帶有威脅、恐嚇意味，但看見阿姨不從或反抗，便直接殺了對方。

新莊警分局昨晚7時許接獲謝姓保全報案，說下班返家後發現妻子林女倒臥在2樓廚房外，身上有多處刀傷，水果刀還插在腹部，疑遭人殺害。

警趕抵現場，發現林女頭、頸腹部都有刀傷，脖子一刀直接割喉疑為致命傷，已無生命跡象明顯死亡。警方封鎖現場並通報鑑識人員採證，發現命案現場門窗完整並無外力侵入跡象，廚房邊還有1把沾血的水果刀，且謝男也向警方指稱應是同住的李姓外甥犯案，懷疑李男涉有重嫌。

法醫高大成認為，刀傷全集中在死者上半身，且均為致命要害，尤其往臉砍更代表有極深的恨意。聯合報系資料照
法醫高大成認為，刀傷全集中在死者上半身，且均為致命要害，尤其往臉砍更代表有極深的恨意。聯合報系資料照

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