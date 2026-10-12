遭管理員毆打、潑馬桶水！監獄疑施暴 死亡受刑人家屬：太侮辱人了

陳姓男子因犯案，6日晚上進入基隆監獄服刑，8日清晨送醫不治，家屬質疑獄方施暴，2名管理員被依傷害致死罪嫌偵辦中。陳男的哥哥今天說，獄方監視器畫面顯示，兩人打完弟弟，臨走前還用塑膠碗舀馬桶的水潑弟弟，太侮辱人了，他看了一次哭一次。

55歲陳姓男子犯毒品、肇事逃逸與不能安全駕駛3案遭通緝，其中肇事逃逸被判刑1年，警方6日晚上押解至基隆監獄服刑。8日清晨在監獄失去生命跡象，送醫不治。

陳男的家屬質疑陳男是被管理員打死，獄方表示，基隆地檢署檢察官已啟動調查，已將包含影像在內所有資料提供給地檢署，檢察官查處後會釐清事實，獄方尊重司法調查。

陳男的哥哥說，就他了解，他的弟弟的朋友去年入獄時，與管理員有摩擦，可能因為如此才被兩名管理員「針對」。他的弟弟是一個不好的人，有犯錯，但也已經得到處罰，進監獄關了，有必要往死裡打嗎？獄方說是壓制，根本不是事實。

陳男的哥哥說，獄方有段監視器畫面顯示，他的弟弟躺著在床上沒動，結果被拉下床，兩名管理員開始捶打。另一段獨居房畫面，弟弟一進去就被推去撞牆壁，最後人躺在地上，軟趴趴的，快暈過去了。管理員要離開的時候，其中一人還拿碗舀馬桶水，往弟弟身上潑，怎麼可以汙辱人、糟蹋人到這樣。

基隆監獄事後發聲明稿，指是正當壓制，讓陳男的家人忿忿不平。陳男的哥哥說，如果要壓制，壓住手腳就好了，但畫面中的打法是往死裡打。弟弟被潑馬桶水時，拿起塑膠碗丟管理員，其中一名管理員回頭還想再打人，被另一人制止。

陳男的哥哥說，弟弟被打，快死了，快斷氣了，還被潑馬桶水，一定是很不甘願，才用最後的力量拿塑膠碗丟管理員。看到弟弟被糟蹋成這樣，想像是他，那種心情一定很無奈，希望他說出看到的畫面內容，讓外界能知道更多真相。