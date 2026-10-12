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南庄鄉獅山村6月間槍擊案 苗檢起訴5人排除與選舉暴力

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣道124線南庄鄉獅山村路段今年6月18日清晨5點多槍擊案，14發擊中車子、住宅鋁門，並波及選舉看板，苗栗地檢署今天依槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，起訴劉姓男子等4人涉嫌開槍，及1人涉嫌藏匿人犯等罪嫌，認定賭債引起糾紛，排除與選舉暴力有關。

這起槍擊案發生時，引起社會矚目，頭份分局報由苗栗地檢署檢察官馮美珊指揮專案小組，3天內先後拘提劉姓男子（37歲）等5人到案，查扣3支改造手槍、67顆子彈，及1支散彈槍、44顆散彈槍子彈等違禁物，向法院聲請羈押禁見劉男等4人獲准，今天偵查終結，依槍砲彈藥刀械管制條例非法持有非制式手槍、在公共場所開槍射擊，及恐嚇危安等罪嫌起訴。另名曾姓男子依藏匿人犯、槍砲彈藥刀械管制條例非法寄藏非制式手槍子彈等罪嫌公訴。

起訴書指出，劉男等4名被告，與古姓男子有賭債糾紛，6月17日深夜11點在苗栗縣頭份市一家砂石場，因未見古到場處理，劉持槍向空中射擊3槍洩憤，4人再駕駛車輛，18日凌晨4點在頭份市中華路、和平路口，劉再持槍向空中射擊2槍示威。

4人18日清晨5點多在南庄鄉獅山村124線埋伏，嗣古的車隊經過，劉持散彈槍，另3人各持手槍，朝車隊、空中開槍射擊，造成3輛車共中彈13發，車燈、車門等受損，另有1發擊中路旁住宅鐵門、鋁門，並沒有人員受傷，槍擊案件波及縣議員參選人懸掛看板之民宅，查無涉及選舉暴力之相關事證。

苗栗縣道124線南庄鄉獅山村路段今年6月18日清晨5點多槍擊案，查扣大批槍彈，今天偵查終結提起公訴。圖／頭份警察分局提供
苗栗縣道124線南庄鄉獅山村路段今年6月18日清晨5點多槍擊案，查扣大批槍彈，今天偵查終結提起公訴。圖／頭份警察分局提供

南庄 槍擊 苗栗

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