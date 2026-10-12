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桃園男尾隨25歲女割頸 高大成：高度懷疑吸毒後下手

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

針對桃園市36歲林姓男子昨天疑似吸食俗稱「喪屍煙彈毒品後，尾隨不相識的25歲盧姓女子進入租屋處，涉嫌持刀攻擊盧女頸部，還在屋內縱火，導致盧女傷重不治。法醫高大成今指出，割頸會導致動脈「如噴泉般爆血」，若無吸毒或精神異常根本難以下手，且動靜脈齊斷5分鐘內就會因失血過多而死亡。

桃園市消防局昨天清晨6時許接獲通報，八德區永忠街一處民宅發生火警，立即派遣11輛消防車、25名消防人員前往搶救。消防人員進入屋內搜救時，發現盧女倒臥地上，頸部有明顯刀傷，身上還有大面積燒燙傷，當時已無生命徵象，緊急送往聖保祿醫院搶救仍宣告不治。

警方事後調閱周邊監視器，循線在附近查獲林男，並從他身上查獲喪屍煙彈。警方調查，林男有毒品、竊盜前科，與盧女素不相識，懷疑他案發前曾吸食毒品，精神處於異常狀態，隨機尾隨盧女返回租屋處，進屋後疑似向盧女索取金錢未果，竟持刀朝她頸部攻擊。

高大成說，一般會朝被害人頸部揮刀，顯示極度凶險的殺人意圖。因為頸部重大血管密布，「一般的常人如果沒有吸毒，根本砍不下去」

他說，頸部的大動脈若被割破，在心臟強大壓力推送下，血液會像噴水池一樣噴射出來，歹徒自己會受到極大驚嚇。若是頸動脈、頸靜脈一次斷裂兩、三條，體內血液將在極短時間內流失殆盡，「可能短短5分鐘內就完全沒救了！」。他研判，歹徒敢朝被害人脖子下重手，且犯案後還冷靜放火燒屋，情緒表現極不尋常，高度懷疑犯案當下受毒品驅使或處於極端亢奮狀態。

法醫高大成今指出，割頸會導致動脈「如噴泉般爆血」，若無吸毒或精神異常根本難以下手。聯合報系資料照
法醫高大成今指出，割頸會導致動脈「如噴泉般爆血」，若無吸毒或精神異常根本難以下手。聯合報系資料照

吸毒 高大成 桃園 喪屍煙彈 毒品

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