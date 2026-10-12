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疑吸喪屍煙彈後行凶！桃園男尾隨25歲女割頸 還闖鄰宅縱火

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疑吸喪屍煙彈後行凶！桃園男尾隨25歲女割頸 還闖鄰宅縱火

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園市36歲林姓男子昨天疑似吸食俗稱「喪屍煙彈」的毒品後精神恍惚，隨機尾隨素不相識的25歲盧姓女子進入租屋處，涉嫌持刀攻擊盧女頸部，還在屋內縱火，導致盧女傷重不治。林男行凶後疑似為混淆警方追查，又闖入隔壁民宅，在屋內另外2處放火，隨後趁亂逃逸。警方循線逮捕林男，發現他精神恍惚、不願交代案情，已採集檢體送驗，今天依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園市消防局昨天清晨6時許接獲通報，八德區永忠街一處民宅發生火警，立即派遣11輛消防車、25名消防人員前往搶救。消防人員進入屋內搜救時，發現盧女倒臥地上，頸部有明顯刀傷，身上還有大面積燒燙傷，當時已無生命徵象，緊急送往聖保祿醫院搶救仍宣告不治。

警方事後調閱周邊監視器，循線在附近查獲林男，並從他身上查獲喪屍煙彈。警方調查，林男有毒品、竊盜前科，與盧女素不相識，懷疑他案發前曾吸食毒品，精神處於異常狀態，隨機尾隨盧女返回租屋處，進屋後疑似向盧女索取金錢未果，竟持刀朝她頸部攻擊。

盧女遭攻擊倒地後，林男涉嫌在屋內縱火，隨後逃往隔壁民宅，又在屋內另外2處放火，疑似企圖藉由多處火警混淆現場，增加警消及警方追查難度。警方目前仍在釐清3處起火點與林男行凶、逃逸的先後經過。

林男落網時精神恍惚，面對警方詢問始終不願交代案情，究竟是否因吸毒失控行凶，或與索討金錢有關，仍待調查。警方已採集檢體送驗，確認是否施用毒品，今天完成警詢後，依殺人罪嫌將林男移送桃園地檢署偵辦，持續釐清犯案動機及縱火情節。

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桃園市八德區永忠街昨天清晨發生火警，25歲盧姓女子遭人持刀攻擊頸部，身上還有大面積燒燙傷，送醫不治。警方查出36歲林姓男子涉嫌行凶後縱火，還闖入隔壁民宅另外2處放火，疑似企圖混淆警方追查。記者朱冠諭／翻攝
桃園市八德區永忠街昨天清晨發生火警，25歲盧姓女子遭人持刀攻擊頸部，身上還有大面積燒燙傷，送醫不治。警方查出36歲林姓男子涉嫌行凶後縱火，還闖入隔壁民宅另外2處放火，疑似企圖混淆警方追查。記者朱冠諭／翻攝

喪屍煙彈 縱火 桃園

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