快訊

外交部外館資安系統出大包！驚見大陸原始碼 檢調搜索10處約談4人

日職／孫易磊中繼兩局飆4K無失分 火腿淘汰西武下一輪挑戰軟銀

疑吸喪屍煙彈後行凶！桃園男尾隨25歲女割頸 還闖鄰宅縱火

聽新聞
0:00 / 0:00

新莊婦遭外甥持刀割喉亡 啃老男辯「阿姨用肩膀撞我」憤而行凶

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新莊區永安街昨晚發生凶殺案，59歲林婦昨午遭借住的33歲外甥李男持刀砍死。警調閱上百支監視器，今中午在桃園市將他逮捕，李男坦承犯案，供稱因阿姨用肩膀撞他才憤而行凶，但警方懷疑他早有預謀，將深入追查，詢後依殺人罪嫌送辦。

新莊警分局昨晚7時許接獲擔任保全的謝姓男子報案表示，下班返家後發現妻子林女倒臥在2樓廚房外，身上有多處刀傷，水果刀還插在腹部疑遭人殺害。警獲報趕抵現場，經救護人員查看發現林女頭、頸腹部都有刀傷，脖子一刀直接割喉疑為致命傷，已無生命跡象明顯死亡。警方封鎖現場並通報鑑識人員採證，發現命案現場門窗完整並無外力侵入跡象，廚房邊還有1把沾血的水果刀，且謝男也向警方指稱應是同住的李姓外甥犯案，懷疑李男涉有重嫌。

據了解，行凶的李男是林女的外甥，之前曾有多項毒品、竊盜前科，今年7月時因母親與男友將移居國外，李男於是搬到阿姨林女家中居住至今。但李男平時並無工作，每天遊手好閒，生活都靠同樣沒有工作的阿姨林女照顧，林女每天還會給李男200元生活費，但李男每天都要買菸、檳榔、喝酒，200元根本不夠花用。林女曾多次規勸李男要去工作，加上生活習慣不同，雙方不時發生口角糾紛。

警方調閱監視器發現，李男昨天上午曾至附近商店購買水果刀，昨天下午2時李男離家後先步行至住家附近的麗媽臭臭鍋店用餐，隨後從捷運新莊站搭捷運至台北車站，再轉搭火車至桃園，下車後在車站附近閒晃，又搭火車到內壢，隨後步行7公里回到桃園區，之後步行走到鶯歌鳳鳴火車站，又再從鳳鳴站走回桃園，行蹤迂迴不定，疑似刻意故佈疑陣躲避警方查緝。

新莊警調閱上百支監視器追查，警力徹夜四處追緝，今天中午發現李男再次出現在桃園區立刻前往圍捕，偵查隊長田啟廷騎機車在桃園區中山路上搜尋時發現李男行蹤，立即通報專案小組前來順利將李男逮捕。

李男被逮時一度謊稱自己是從中壢來的，當場被警方戳破，李男眼見無法抵賴才坦承持刀殺了阿姨。李男警詢時供稱因阿姨不讓他喝太多水，昨天中午還用肩膀撞他，才會憤而持雙刀行凶。但警方發現李男昨天上午曾到商店買刀，懷疑李男早有預謀，對他的說詞存疑，將深入偵訊釐清確切犯案動機。詢後將依殺人罪嫌移送法辦。

檢警今天上午至新北市立殯儀館相驗林女遺體，死者丈夫低調到場，面對媒體詢問均不發一語快速進入，據了解，林女頸部遭一刀割喉疑為致命傷，背部、頭部及腹部也都有刀傷，可見李男兇殘程度。

新莊警赴桃園市桃園區將李男緝捕到案。記者黃子騰／翻攝
新莊警赴桃園市桃園區將李男緝捕到案。記者黃子騰／翻攝

新莊警將李男帶回警局偵訊。記者黃子騰／攝影
新莊警將李男帶回警局偵訊。記者黃子騰／攝影

李男被逮後坦承犯案。記者黃子騰／攝影
李男被逮後坦承犯案。記者黃子騰／攝影

警方將李男逮捕，稍後將帶回新莊偵訊。記者黃子騰／翻攝
警方將李男逮捕，稍後將帶回新莊偵訊。記者黃子騰／翻攝

警方拉起封鎖線採證。記者黃子騰／攝影
警方拉起封鎖線採證。記者黃子騰／攝影

阿姨 啃老 桃園市

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

抓到了！啃老外甥亂刀砍死阿姨逃逸 新莊警中午桃園順利逮人

新莊驚傳命案…婦慘死 外甥涉重嫌

台中老虎城KTV酒客大亂鬥 3人圍攻1人「打斷高爾夫球桿」判決出爐

環保局外包員工涉收涼水費 嘉檢依貪污罪追加起訴

相關新聞

新莊婦遭外甥持刀割喉亡 啃老男辯「阿姨用肩膀撞我」憤而行凶

新北市新莊區永安街昨晚發生凶殺案，59歲林婦昨午遭借住的33歲外甥李男持刀砍死。警調閱上百支監視器，今中午在桃園市將他逮捕，李男坦承犯案，供稱因阿姨用肩膀撞他才憤而行凶，但警方懷疑他早有預謀，將深入追查，詢後依殺人罪嫌送辦。

桃園男尾隨女子到租屋處…疑索錢不成刺死人還縱火 檢聲押

桃園市36歲林姓男子昨日尾隨不認識的盧女到她八德套房租屋處，疑索取金錢不成，持刀朝盧女頸部猛刺，並先後在屋內、隔壁民宅縱火，意圖引起混亂，警、消據報趕來處理火警時，發現盧女倒臥血泊中，趕緊送醫但仍不治。

疑吸喪屍煙彈後行凶！桃園男尾隨25歲女割頸 還闖鄰宅縱火

桃園市36歲林姓男子昨天疑似吸食俗稱「喪屍煙彈」的毒品後精神恍惚，隨機尾隨素不相識的25歲盧姓女子進入租屋處，涉嫌持刀攻擊盧女頸部，還在屋內縱火，導致盧女傷重不治。林男行凶後疑似為混淆警方追查，又闖入隔壁民宅，在屋內另外2處放火，隨後趁亂逃逸。警方循線逮捕林男，發現他精神恍惚、不願交代案情，已採集檢體送驗，今天依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

抓到了！啃老外甥亂刀砍死阿姨逃逸 新莊警中午桃園順利逮人

新北市新莊區永安街昨晚7時許發生凶殺命案，借住在59歲林姓阿姨家的33歲李男疑與阿姨發生口角，昨午竟持刀將阿姨砍死，犯案後隨即逃逸。新莊警調閱監視器鎖定行蹤，今天中午在桃園市將李男逮捕，目前正要帶回警局以釐清確切犯案過程。

桃園八德惡火燒出命案！25歲女頸部中刀 男落網否認犯行

桃園市八德區永忠街一處民宅昨日清晨發生火警，消防人員趕抵現場，發現25歲盧姓女子倒臥血泊中，全身有大面積燒燙傷，頸部還有明顯刀傷，經送醫搶救仍不治。警方調閱監視器發現，林姓男子離開附近後，民宅隨即起火，循線將他逮捕，懷疑林男尾隨盧女入屋行凶，再縱火企圖毀屍滅跡，但林男否認涉案，雙方是否認識及犯案動機仍待釐清。

每天給200元養啃老外甥！新莊婦遭砍多刀慘死 外甥擦手上血跡畫面曝

新北市新莊昨晚發生凶殺案，59歲林姓婦人昨晚7時許被返家的丈夫發現倒臥在住家2樓廚房外，頭、頸、腹部多處刀傷已無呼吸心跳明顯死亡。新莊警查出與死者同住的33歲李姓外甥案發後失聯疑涉重嫌，目前正積極追緝中，確切案情仍待釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。