新莊婦遭外甥持刀割喉亡 啃老男辯「阿姨用肩膀撞我」憤而行凶

新北市新莊區永安街昨晚發生凶殺案，59歲林婦昨午遭借住的33歲外甥李男持刀砍死。警調閱上百支監視器，今中午在桃園市將他逮捕，李男坦承犯案，供稱因阿姨用肩膀撞他才憤而行凶，但警方懷疑他早有預謀，將深入追查，詢後依殺人罪嫌送辦。

新莊警分局昨晚7時許接獲擔任保全的謝姓男子報案表示，下班返家後發現妻子林女倒臥在2樓廚房外，身上有多處刀傷，水果刀還插在腹部疑遭人殺害。警獲報趕抵現場，經救護人員查看發現林女頭、頸腹部都有刀傷，脖子一刀直接割喉疑為致命傷，已無生命跡象明顯死亡。警方封鎖現場並通報鑑識人員採證，發現命案現場門窗完整並無外力侵入跡象，廚房邊還有1把沾血的水果刀，且謝男也向警方指稱應是同住的李姓外甥犯案，懷疑李男涉有重嫌。

據了解，行凶的李男是林女的外甥，之前曾有多項毒品、竊盜前科，今年7月時因母親與男友將移居國外，李男於是搬到阿姨林女家中居住至今。但李男平時並無工作，每天遊手好閒，生活都靠同樣沒有工作的阿姨林女照顧，林女每天還會給李男200元生活費，但李男每天都要買菸、檳榔、喝酒，200元根本不夠花用。林女曾多次規勸李男要去工作，加上生活習慣不同，雙方不時發生口角糾紛。

警方調閱監視器發現，李男昨天上午曾至附近商店購買水果刀，昨天下午2時李男離家後先步行至住家附近的麗媽臭臭鍋店用餐，隨後從捷運新莊站搭捷運至台北車站，再轉搭火車至桃園，下車後在車站附近閒晃，又搭火車到內壢，隨後步行7公里回到桃園區，之後步行走到鶯歌鳳鳴火車站，又再從鳳鳴站走回桃園，行蹤迂迴不定，疑似刻意故佈疑陣躲避警方查緝。

新莊警調閱上百支監視器追查，警力徹夜四處追緝，今天中午發現李男再次出現在桃園區立刻前往圍捕，偵查隊長田啟廷騎機車在桃園區中山路上搜尋時發現李男行蹤，立即通報專案小組前來順利將李男逮捕。

李男被逮時一度謊稱自己是從中壢來的，當場被警方戳破，李男眼見無法抵賴才坦承持刀殺了阿姨。李男警詢時供稱因阿姨不讓他喝太多水，昨天中午還用肩膀撞他，才會憤而持雙刀行凶。但警方發現李男昨天上午曾到商店買刀，懷疑李男早有預謀，對他的說詞存疑，將深入偵訊釐清確切犯案動機。詢後將依殺人罪嫌移送法辦。

檢警今天上午至新北市立殯儀館相驗林女遺體，死者丈夫低調到場，面對媒體詢問均不發一語快速進入，據了解，林女頸部遭一刀割喉疑為致命傷，背部、頭部及腹部也都有刀傷，可見李男兇殘程度。

新莊警赴桃園市桃園區將李男緝捕到案。記者黃子騰／翻攝

新莊警將李男帶回警局偵訊。記者黃子騰／攝影

李男被逮後坦承犯案。記者黃子騰／攝影

警方將李男逮捕，稍後將帶回新莊偵訊。記者黃子騰／翻攝