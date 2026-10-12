桃園男尾隨女子到租屋處…疑索錢不成刺死人還縱火 檢聲押

桃園市八德區永忠街一處民宅發生火警，25歲盧姓女子被發現身中刀傷、送醫不治，警方循線逮捕涉有重嫌的林姓男子，今由員警帶往偵辦。記者朱冠諭／翻攝 桃園市36歲林姓男子昨日尾隨不認識的盧女到她八德套房租屋處，疑索取金錢不成，持刀朝盧女頸部猛刺，並先後在屋內、隔壁民宅縱火，意圖引起混亂，警、消據報趕來處理火警時，發現盧女倒臥血泊中，趕緊送醫但仍不治。

桃園地檢署接獲通報後，檢察長張春暉指派檢察官王俊蓉指揮八德警分局追查，警方依據監視器畫面查出林男涉案，接著鎖定行蹤及逮捕林男，全案今日移送地檢署偵辦，檢察官訊畢向地方法院聲請羈押。

檢方指出，昨日上午接獲八德警分通報，位於八德區永忠街某集合住宅發生火災，經派員到場處理，發現套房內有女子重傷，緊急送醫搶救，仍於當天上午10時許不治。

檢察官王俊蓉指揮八德分局組成專案小組，迅速過濾監視器畫面鎖定林男涉有重嫌，隨後逮捕到案，並於昨日下午前往案發現場勘驗、相驗及製作家屬筆錄。

檢今日訊問後，認被告涉犯刑法第332條犯強盜而故意殺人、放火、同法第173條公共危險、第306條侵入住宅等罪嫌，且犯嫌重大，有羈押必要，向法院聲請羈押禁見。

地檢署受理案件後也即刻通知犯罪被害人保護協會桃園分會，由分會派員與家屬聯繫，並關懷家屬提供保護服務，偵審程序也會持續協助陪伴，落實犯罪被害人權益保障。