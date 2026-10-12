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桃園八德惡火燒出命案！25歲女頸部中刀 男落網否認犯行

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

<a href='/search/tagging/2/桃園' rel='桃園' data-rel='/2/175456' class='tag'><strong>桃園</strong></a>市八德區永忠街一處民宅發生火警，25歲盧姓女子被發現身中刀傷、送醫不治，警方循線逮捕涉有重嫌的林姓男子，今由員警帶往偵辦。記者朱冠諭／翻攝
桃園市八德區永忠街一處民宅發生火警，25歲盧姓女子被發現身中刀傷、送醫不治，警方循線逮捕涉有重嫌的林姓男子，今由員警帶往偵辦。記者朱冠諭／翻攝
桃園市八德區永忠街一處民宅昨日清晨發生火警，消防人員趕抵現場，發現25歲盧姓女子倒臥血泊中，全身有大面積燒燙傷頸部還有明顯刀傷，經送醫搶救仍不治。警方調閱監視器發現，林姓男子離開附近後，民宅隨即起火，循線將他逮捕，懷疑林男尾隨盧女入屋行凶，再縱火企圖毀屍滅跡，但林男否認涉案，雙方是否認識及犯案動機仍待釐清。

桃園市消防局昨日上午6時許獲報，八德區永忠街一處民宅發生火警，立即出動11車、25名消防人員趕往搶救，火勢於上午6時48分撲滅。消防人員入屋搜救時，發現盧女倒臥血泊中，全身有大面積燒燙傷，已無呼吸心跳，緊急送往聖保祿醫院急救，仍因傷勢過重不治。

消防人員發現盧女頸部有明顯刀傷，察覺案情不單純，隨即通報警方調查。警方初步勘查現場，懷疑涉及人為縱火，立即成立專案小組，擴大調閱周邊監視器畫面，追查案發前後出入民宅的可疑人士。

據了解，警方調閱監視器發現，林男曾出現在案發民宅附近，且在他離開後不久，民宅隨即起火，警方循線在附近將他逮捕。專案小組初步懷疑，林男可能尾隨盧女進入屋內行凶，隨後縱火企圖毀屍滅跡，但實際犯案過程仍待調查。

據悉，林男落網後精神狀況不佳，面對警方初步詢問否認涉案，也未清楚交代案情。警方昨晚考量已至夜間，暫緩製作警詢筆錄，預計今日上午待林男狀況好轉後進一步詢問，並移送桃園地檢署偵辦。

至於犯案動機，專案小組朝金錢、感情糾紛等方向調查，也不排除林男與盧女原本互不認識，雙方關係及案發經過仍待釐清。檢方昨已進行相驗，預計15日解剖遺體，確認盧女確切死因。

頸部 命案 桃園 火災 縱火 燒燙傷

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