桃園八德火警女子大面積燒燙傷頸部刀傷送醫不治 警逮1嫌

桃園市八德區永忠街一處民宅昨日清晨發生火警，消防人員趕抵現場，發現25歲盧姓女子倒臥血泊中，全身有大面積燒燙傷，頸部還有明顯刀傷，經送醫搶救仍不治。警方調閱監視器發現，林姓男子離開附近後，民宅隨即起火，循線將他逮捕，懷疑林男尾隨盧女入屋行凶，再縱火企圖毀屍滅跡，但林男否認涉案，雙方是否認識及犯案動機仍待釐清。

2026-10-12 11:58