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桃園八德火警女子大面積燒燙傷頸部刀傷送醫不治 警逮1嫌

中央社／ 桃園12日電

桃園市八德區一處民宅11日發生火警，盧姓女子大面積燒燙傷送醫仍不治。警方初步了解死者有刀傷且疑似人為縱火，在周邊查獲1名嫌犯逮捕，全案已報請桃園地方檢察署指揮偵辦。

桃園市警局八德分局偵查隊副隊長蔡志鳴今天接受媒體聯訪表示，警方11日清晨接獲民眾報案有火災發生，到場發現一女性民眾已休克，送醫搶救仍不治，初步了解死者身上有刀傷且疑似人為縱火，經擴大調閱監視器搜尋，在周邊查獲逮捕1名嫌犯，全案也報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦中。

桃園市消防局指出，11日清晨6時12分接獲報案，起火點位於地上2層、頂樓加蓋鐵皮的建築物第3層，現場燃燒神明廳日常用品、黑板及隔壁2樓房間床墊。

消防局說，消防人員在現場救出1名盧姓女子，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，除全身大面積燒燙傷，還有頸部刀傷，後續已送醫急救，這起火警共出動消防人員25名、消防車8輛及救護車3輛，詳細起火原因及財物損失仍待調查。

燒燙傷 桃園 頸部 火災 縱火

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