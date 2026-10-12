每天給200元養啃老外甥！新莊婦遭砍多刀慘死 外甥擦手上血跡畫面曝

新北市新莊昨晚發生凶殺案，59歲林姓婦人昨晚7時許被返家的丈夫發現倒臥在住家2樓廚房外，頭、頸、腹部多處刀傷已無呼吸心跳明顯死亡。新莊警查出與死者同住的33歲李姓外甥案發後失聯疑涉重嫌，目前正積極追緝中，確切案情仍待釐清。

新莊警分局昨晚7時許接獲擔任保全的謝姓男子報案表示，下班返家後發現妻子林女倒臥在2樓廚房外，身上有多處刀傷，水果刀還插在腹部疑遭人殺害。警獲報趕抵現場，經救護人員查看發現林女頭、頸腹部都有刀傷，已無生命跡象明顯死亡，警方立即封鎖現場並通報鑑識人員採證。

據了解，疑似犯下這起凶殺案的李男是林女的外甥，之前曾有多項毒品前科，今年3月時搬到阿姨林女家中居住至今，李男平時沒有工作，仰賴同樣沒在工作的林女照顧，林女每天還會給李男200元生活費。但疑因李男不工作啃老，林女有時會出言唸他，雙方不時發生口角糾紛。

警方發現與死者同住的外甥李男在案發後不知所蹤，經調閱監視器發現李男昨午2時許身穿羽絨衣步行離家，邊走還邊用衛生紙擦拭雙手，懷疑李男涉有重嫌，經追查發現李男搭車前往桃園，目前警方已前往桃園查緝，確切案發原因及過程仍待李男到案後方能釐清。

附近鄰居表示，平常並未聽到林女家中有什麼動靜，但前一日曾聽到附近疑似有發生爭吵，有婦人頻喊對不起，不確定是否就是林女家。警方蒐證時在林女房間外發現另1把水果刀，是否持雙刀犯案仍待送鑑定後釐清。

檢警今天上午至新北市立殯儀館相驗林女遺體，死者丈夫低調到場，面對媒體詢問均不發一語快速進入，死者確切死因及致命傷仍待檢警釐清。

李男犯案後身穿羽絨衣，邊走邊擦拭雙手離開住處。記者黃子騰／翻攝

死者林女丈夫在警方陪同下進入殯儀館。記者黃子騰／翻攝