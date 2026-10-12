高雄2歲女童疑被虐死 父母收押

高雄市二歲熊姓女童受重傷本月八日被送醫，急救不治，醫院檢查女童全身瘀血，懷疑遭虐通報，女童熊姓父親、鄧姓母親稱是在家中樓梯摔倒，但檢警相驗女童疑遭虐，發現一歲弟弟也受傷，且熊男吸毒，前天深夜依傷害致死等罪聲押禁見熊男、鄧女獲准。

據了解，熊姓男子做工、鄧姓女子無業，夫妻育有三名子女，死亡的女童排行老二，未滿七歲姊姊已由高雄社會局安置，一歲弟弟先於醫院接受檢查治療，將由社會局安置。社會局表示，該家庭並無通報紀錄，也不是列管高風險家庭，後續配合調查。

檢警調查，熊姓女童八日晚間由熊男、鄧女送醫，夫妻表示女兒從家中樓梯墜落，急診室及小兒科部醫師發覺傷勢異常，通報疑似兒虐事件，急救至隔天宣告不治。

檢警解剖相驗懷疑女童遭虐，鄧女稱女兒曾從家中樓梯摔下，身上才有瘀血，八日晚間又從樓梯摔下，送醫後喪命，對女兒身亡非常難過。

但檢警發現，不僅女童，一歲弟弟也受傷，懷疑姊弟均遭父母施虐。