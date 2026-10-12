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少年殺手考統測遭阻 學者：需考量社會觀感 監所兩難

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

少年殺手」廖國豪在監申請戒護外出考試被否准，提行政訴訟敗訴，曾有民間團體替他發聲，主張將自由刑轉為教育刑。犯罪學者賴擁連分析，廖是重大矚目案件受刑人，監所兩難，需兼顧教化意義及社會觀感。

長期入監探望輔導廖國豪的牧師黃明鎮說，廖的韌性很高，有越挫越勇特質，服刑十多年很上進，取得空中大學學位，還曾投稿獲獎把一萬多元稿費捐給弱勢團體及更生團契，從少年時衝動犯案，如今展現向上決心，僅卅歲初頭，未來仍有很大可塑性，服刑至今無違規紀錄，將持續鼓勵他向學。

中正大學犯罪防治系教授賴擁連說，過去矯正署鼓勵受刑人唸書、參加考試取得學歷，服刑刑期過半後有更高假釋機會，但被部分受刑人當成拚假釋手段，且出監後在現實考量下，能否順利就讀、完成學業都成問題，監所判斷准否，社會觀感也是重要指標，應在教化受刑人的核心價值及社會安全保障下審慎思量。

監所關注小組去年在臉書貼文「讓那位刑期卅年的少年槍擊犯出來考試吧」，指廖花很大力氣重新撿回丟下的課本，他想外出考試的心願，不就是檢驗矯治成效的最好方式？為何矯正署以「復歸社會沒有急迫性」駁回？

貼文指出，廖二○四○年服刑期滿已四十八歲，找工作談何容易，若外出考試念大學，習得一技之長取得文憑，有機會假釋出獄，由自由刑轉為教育刑，剩下刑期轉為保護管束，在身體智力精神較好時重返社會，比延緩到變老變弱才出監是更保衛社會安全做法。

受刑人 假釋 少年

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