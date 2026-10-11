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獨／「少年殺手」廖國豪考統測被否准提告彰監 法院嘉許他努力仍駁回

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

17歲「少年殺手」廖國豪2010年槍殺角頭翁奇楠被判刑30年，他服刑近半在監取得空中大學學位，因未來想從事資訊工程，向彰化監獄聲請戒護外出報考四技二專統測遭否准；台中高等行政法院嘉許廖努力進修，但認為彰監以他殘刑長「無復歸急迫性」為由否准有理由，駁回廖之訴，可上訴。

廖國豪因殺人罪判刑30年，2011年12月8日起服刑，他為參加2025學年度統測，2024年12月26日向彰化監獄申請報考、戒護外出，彰監以他刑期仍有15年多，無復歸社會急迫性，否決其申請，因而提行政訴訟。

他主張，出監想從事資訊工程，為取得專門職業技術人員執業資格，2023學年度起向彰監請求准予戒護外出參加四技二專統測，但2023、2024年都被否准，他以司法院大法官釋字第682號、第626號解釋，主張人民有參加考試取得專門職業及技術人員執業資格，及受國民教育以外教育的權利。

廖指出，嘉義監獄甚至有規定，讓受刑人有機會申請戒護外出參加考試，自己申請期間也有其他受刑人申請獲准，唯獨自己連續3年被彰監否准，顯有差別待遇。

他更直言，彰監兩度遴選他戒護外出參加考試，卻在被矯正署否准後，彰監疑揣摩上意，無視他唸書、備考需求，直接修改他個別處遇計畫、刪去關於四技二專的內容。

彰化監獄抗辯稱，曾遴選廖國豪參加2022年、2023年四技二專統測，經報請矯正署核示，經以廖距離徒刑終結仍有18年多，不具復歸社會急迫性為由否准，後來以他殘刑期過長，參加考試對行刑無實益而未再遴選他，因此廖需自行依規定申請。

彰監說，廖在未事先申請、具體載明外出規畫下，就先行報名2025年統測，不符規定，其情形也和其他核准戒護外出考試的受刑人不同，不能因否准他就說是差別待遇，且廖殘刑長、已有學士學位，不能因其他人申請獲准，就認為自己也應被准許。

台中高等行政法院查，廖國豪向彰監申請參加統測，外出目的明確，考場、具體行程尚未能確定才無法詳載，但就外出時間、聯絡人及處遇關聯性等卻沒記載，且2025學年度統測報名期限至2024年12月18日，廖12月26日才申請，彰監評估已逾報名期限、殘刑仍有15年，無復歸急迫性而不同意。

中高行審酌，廖服刑完成高中、空中大學取得學士，積極向上、努力進修，想再學其他專業技能尋求突破，固值嘉許，但他罪刑重、刑期長，彰監以他復歸社會尚非急迫，為否准的決定，難認有裁量逾越或濫用，判處駁回。

廖國豪17歲時槍殺角頭翁奇楠被判刑30年定讞，廖服刑至今近15年，在獄中取得空中大學學士學位，近年想戒護外出報考統測，遭彰化監獄3度否准。聯合報系資料照
廖國豪17歲時槍殺角頭翁奇楠被判刑30年定讞，廖服刑至今近15年，在獄中取得空中大學學士學位，近年想戒護外出報考統測，遭彰化監獄3度否准。聯合報系資料照

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