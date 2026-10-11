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新莊驚傳凶殺案 婦人多處刀傷慘死 外甥失聯疑涉重嫌警追緝中
新北市新莊區永安街一處民宅今晚驚傳凶殺案，59歲林姓婦人被下班返家的丈夫發現倒臥屋內，頭、頸腹部都有刀傷，救護人員到場發現林婦已明顯死亡。警方追查33歲李姓外甥行蹤不明疑涉有重嫌，目前正積極追緝中，確切案發原因仍待調查釐清。
新莊警分局今晚7時許接獲謝姓男子報案，新莊區永安街發生凶殺案。謝男向警方表示下班返家後驚見妻子林女倒臥屋內，身上有多處刀傷疑遭人殺害。警方獲報後立即派員到場，救護人員發現林女倒臥住處2樓廚房，頭、頸腹部都有刀傷已無生命跡象明顯死亡。警方立即封鎖現場由鑑識人員採證。
據了解，疑似犯下這起凶殺案的李男是林女的外甥，約3個月前搬到林女家中居住，平時沒有工作生活仰賴林女照顧。疑因李男不工作啃老，阿姨林女不時會出言碎念他，雙方不時發生口角糾紛。
今晚事發後警方發現李男行蹤不明且聯繫不上，懷疑他涉有重嫌，目前正積極調閱監視器追查李男行蹤，釐清涉案狀況及確切犯案經過。林女確切死因及致命傷仍待相驗釐清。
附近鄰居表示，平常並未聽到林女家中有什麼動靜，但前一日曾聽到附近疑似有發生爭吵，有婦人頻喊對不起，不確定是否就是林女家。警方蒐證時在林女房間外發現一把疑似涉案水果刀，仍待送鑑定釐清是否為犯案工具，目前警方正積極追緝涉案的李男。
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