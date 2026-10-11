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高雄夫妻辯2歲女兒家中摔死案情重大逆轉 1歲兒也遭凌虐父母遭收押

聯合報／ 記者張議晨石秀華／高雄即時報導

高雄市8日晚間驚傳2歲女童墜樓案，延至9日不治；雖父母辯稱女兒在家中樓梯摔倒，但院方發現女童全身瘀血，疑遭兒虐報案；檢警解剖發現女童疑遭凌虐致死，後查出父親有吸毒犯行，女童1歲弟弟身上有多處疑遭兒虐體傷，緊急安置7歲姐姐，向法院聲請羈押這對夫妻獲准。

一名2歲女童8日晚間因在家中摔傷經父母送醫，父母向院方表示，女童從樓梯墜落，但醫護人員見女童身上多處瘀血，高雄醫學大學附設中和紀念醫院急診室和小兒科部醫師主動發覺傷勢異常通報懷疑遭兒虐通報警方及社會局，並立即診斷，高雄長庚醫院迅速地協助治療；沒料，9日上午女童因傷重宣告不治。

檢警相驗女童死因時，女童的母親仍稱女兒上周前曾從家中樓梯摔下，身上才有瘀血，不料8日晚間又從樓梯摔下，沒想到送醫不治，對於女兒身亡也感到相當難過。

高雄地檢署接獲警方通報，立即責成婦幼專組主任檢察官甘若蘋、檢察官邱于芳指揮社會局和三民二警分局組成專案小組，並安排法醫研究所法醫潘至信法醫師解剖相驗，發現女童疑遭凌虐致死，

檢警在調查過程發現死亡的2歲女童的1歲弟弟亦受有疑似兒虐的體傷，檢察官於10日晚間訊後認女童父親和母親共同涉犯故意對兒童犯傷害及對未滿7歲之幼童妨害發育罪嫌，且父親另涉犯施用毒品及施用毒品駕車公共危險罪嫌重大，並有羈押原因及必要，向高雄地院聲請將夫妻2人羈押，主任檢察官甘若蘋及檢察官邱于芳並於昨晚10時30分親自蒞庭，經法院於深夜認定犯罪嫌疑重大，裁定羈押禁見獲准。

高雄地檢署表示，女童未滿7歲的姊姊目前已由高市社會局安置，女童的弟弟仍住院觀察中。

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高雄市8日晚間驚傳2歲女童墜樓案，延至9日不治；檢警查出女童父母涉嫌凌虐女童致死，1歲兒亦遭凌虐受傷，女童父母被檢方聲請羈押獲准。（示意圖）記者石秀華／攝影
高雄市8日晚間驚傳2歲女童墜樓案，延至9日不治；檢警查出女童父母涉嫌凌虐女童致死，1歲兒亦遭凌虐受傷，女童父母被檢方聲請羈押獲准。（示意圖）記者石秀華／攝影

高雄 收押 女兒

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