街頭爭執高雄男持刀傷人！妻頸部濺血躲超商報警 友人搶刀也受傷

范姓男子和伍姓妻子今晚7時10分在高市左營區辛亥路街頭起爭執，范男竟持20公分長水果刀劃傷伍女頸部，伍負傷躲進超商求助，過程中，友人70歲蘇姓婦人趨前搶刀制止，手指遭劃傷，警網趕抵將范依殺人現行犯逮捕，正釐清夫妻衝突行凶過程。

左營警分局指出，范姓男子（62歲）與妻子伍姓女子（55歲）今晚7時10分在辛亥路發生口角，范男憤而持約20公分長的水果刀抵住並攻擊伍女，造成伍女頸部遭劃傷。

當時伍女在現場的友人蘇姓婦人（70歲）見狀立即上前搶下范男的水果刀制止他傷害伍女，過程中手指亦遭劃傷，伍女則趁隙躲進附近超商求助。

案發時有民眾目擊誤以為發生「街頭隨機殺人」，拍下畫面PO網，後經證實是夫妻口角釀持刀傷人事件。

警消獲報趕抵，消防員檢傷發現伍女頸部外傷、意識清楚，另蘇婦手指撕裂傷，2人由救護人員處置後送醫治療。

警方抵達現場後，立即將范男依現行犯逮捕並帶返派出所釐清案情，同時封鎖現場，並通知鑑識人員到場採證。據了解，范男對於和妻子發生爭執的原因不願多談，詳細事發經過及衝突原因仍待警方進一步調查釐清。

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范姓男子和伍姓妻子今晚7時10分在高市左營區辛亥路街頭口角，范持水果刀劃傷伍女頸部及搶刀的友人蘇姓婦人手指。圖／Threads網友imp.v授權提供

范姓男子和伍姓妻子今晚7時10分在高市左營區辛亥路街頭口角，范持水果刀劃傷伍女頸部及搶刀的友人蘇姓婦人手指。圖／Threads網友imp.v授權提供

范姓男子和伍姓妻子今晚7時10分在高市左營區辛亥路街頭口角，范持水果刀劃傷伍女頸部及搶刀的友人蘇姓婦人手指，被警方逮捕，並查扣水果刀。記者石秀華／翻攝