快訊

AI加持的牛市沒長角？小型股疲態露餡 法興預測美股後市2情境

美對鴻海、台達、廣達發起337調查 學者指1癥結：短期影響有限

聽新聞
0:00 / 0:00

街頭爭執高雄男持刀傷人！妻頸部濺血躲超商報警 友人搶刀也受傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

范姓男子和伍姓妻子今晚7時10分在高市左營區辛亥路街頭起爭執，范男竟持20公分長水果刀劃傷伍女頸部，伍負傷躲進超商求助，過程中，友人70歲蘇姓婦人趨前搶刀制止，手指遭劃傷，警網趕抵將范依殺人現行犯逮捕，正釐清夫妻衝突行凶過程。

左營警分局指出，范姓男子（62歲）與妻子伍姓女子（55歲）今晚7時10分在辛亥路發生口角，范男憤而持約20公分長的水果刀抵住並攻擊伍女，造成伍女頸部遭劃傷。

當時伍女在現場的友人蘇姓婦人（70歲）見狀立即上前搶下范男的水果刀制止他傷害伍女，過程中手指亦遭劃傷，伍女則趁隙躲進附近超商求助。

案發時有民眾目擊誤以為發生「街頭隨機殺人」，拍下畫面PO網，後經證實是夫妻口角釀持刀傷人事件。

警消獲報趕抵，消防員檢傷發現伍女頸部外傷、意識清楚，另蘇婦手指撕裂傷，2人由救護人員處置後送醫治療。

警方抵達現場後，立即將范男依現行犯逮捕並帶返派出所釐清案情，同時封鎖現場，並通知鑑識人員到場採證。據了解，范男對於和妻子發生爭執的原因不願多談，詳細事發經過及衝突原因仍待警方進一步調查釐清。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

范姓男子和伍姓妻子今晚7時10分在高市左營區辛亥路街頭口角，范持水果刀劃傷伍女頸部及搶刀的友人蘇姓婦人手指。圖／Threads網友imp.v授權提供
范姓男子和伍姓妻子今晚7時10分在高市左營區辛亥路街頭口角，范持水果刀劃傷伍女頸部及搶刀的友人蘇姓婦人手指。圖／Threads網友imp.v授權提供

范姓男子和伍姓妻子今晚7時10分在高市左營區辛亥路街頭口角，范持水果刀劃傷伍女頸部及搶刀的友人蘇姓婦人手指。圖／Threads網友imp.v授權提供
范姓男子和伍姓妻子今晚7時10分在高市左營區辛亥路街頭口角，范持水果刀劃傷伍女頸部及搶刀的友人蘇姓婦人手指。圖／Threads網友imp.v授權提供

范姓男子和伍姓妻子今晚7時10分在高市左營區辛亥路街頭口角，范持水果刀劃傷伍女頸部及搶刀的友人蘇姓婦人手指，被警方逮捕，並查扣水果刀。記者石秀華／翻攝
范姓男子和伍姓妻子今晚7時10分在高市左營區辛亥路街頭口角，范持水果刀劃傷伍女頸部及搶刀的友人蘇姓婦人手指，被警方逮捕，並查扣水果刀。記者石秀華／翻攝

范姓男子和伍姓妻子今晚7時10分在高市左營區辛亥路街頭口角，范持水果刀劃傷伍女頸部及搶刀的友人蘇姓婦人手指，被警方逮捕。記者石秀華／翻攝
范姓男子和伍姓妻子今晚7時10分在高市左營區辛亥路街頭口角，范持水果刀劃傷伍女頸部及搶刀的友人蘇姓婦人手指，被警方逮捕。記者石秀華／翻攝

超商 高雄 衝突 妻子 夫妻

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／只因心情差…東大門夜市持西瓜刀揮砍路人 花蓮男3罪併發遭羈押

高雄水產業者遇襲 橋檢依傷害等罪嫌聲押禁見2嫌

小六生嗆「臭老頭去死」！日翁理智斷線 持長鐮刀追童押回家遭逮

基隆監獄收容人猝死…2管理員涉輪流毆打傷害致死罪送辦 20萬及15萬交保

相關新聞

街頭爭執高雄男持刀傷人！妻頸部濺血躲超商報警 友人搶刀也受傷

范姓男子和伍姓妻子今晚7時10分在高市左營區辛亥路街頭起爭執，范男竟持20公分長水果刀劃傷伍女頸部，伍負傷躲進超商求助，過程中，友人70歲蘇姓婦人趨前搶刀制止，手指遭劃傷，警網趕抵將范依殺人現行犯逮捕，正釐清夫妻衝突行凶過程...

8月發文透露「覺得快死了」 董念台自認善良：難道一生只能當流氓

「黑道狀元」董念台近年來妻子都住在彰化老家，今年6月在臉書自問是個「好流氓」，8月透露「覺得我快要死了」，妻子證實他10月6日中午，病逝彰化基督教醫院，享壽77歲。不過，彰基表示，基於醫療保密原則，以及對當事人與家屬隱私的尊重，不便證實或說明個別人士的就醫情況。

走完爭議人生…「黑道狀元」董念台病逝享壽77歲 妻子證實死訊

自稱「黑道狀元」的董念台本月6日中午在彰化基督教醫院病逝，享壽77歲，死訊今天傳出，妻子已證實。董念台早年以討債維生，曾率24輛凱迪拉克豪華禮車向時任副總統呂秀蓮求婚，晚年又因發送「黑鷹滅青鳥」簡訊遭判刑。據了解，董念台近年都在彰化生活，病逝前由妻子陪伴走完人生最後一程。

美男貪上萬美金受託帶行李來台 海洛因純質淨重逾2.8公斤遭訴

美國籍男子今年7月間，受國際運毒集團以上萬美元報酬誘惑，從寮國夾帶毛重4.7公斤重海洛因行李，經越南搭機飛抵桃園國際機場第二航廈，入境遭海關攔查逮捕，發現總純質淨重約2.8公斤海洛因，桃園地檢署依運輸一級毒品及私運管制物品進口等罪嫌起訴。

聲請羈押夜市殺人犯 花蓮警加強熱點巡邏

花蓮知名景點東大門夜市前晚發生男子酒後持刀攻擊事件，遊客嚇得四散奔逃，警方在案發後一小時內逮捕卅三歲李男，依殺人未遂、恐嚇危害安全罪嫌送辦，檢方昨聲請羈押，警方也全面在縣內交通場所、夜市、觀光景點等人潮聚集處加強巡邏。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。