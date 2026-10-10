調查局緝毒悍將涉收賄 羈押禁見

調查局苗栗縣站調查專員鄭嘉駒，先前因海軍綠能光電弊案，遭高雄檢方搜索約談，訊後一○○萬交保，沒想到衍生洩密案外案。苗栗地檢署查出，鄭男疑洩漏職務上機密，換取金錢對價，檢方掌握明確金流事證，認鄭男涉犯貪汙重罪，且有串滅證及逃亡之虞，日前依違背職務收賄罪聲押禁見獲准。

調查局指出，鄭嘉駒案是該局自檢自清發掘，鄭男羈押後，局長陳白立火速開鍘將其停職，考績會將從嚴議處，決不寬貸。

調查班卅五期的鄭嘉駒年輕時是軍校生，外型酷似港星周潤發，是官校招生看板人物。鄭嘉駒與海軍前少將副參謀長施武樵是軍校同學，近年鄭嘉駒有意轉業界發展，常與施武樵接受廠商招待喝花酒，次數密集頻繁，高雄地檢署認有不正利益，九月九日搜索約談鄭嘉駒，訊後一○○萬交保。

雄檢過濾鄭嘉駒手機等證物，意外查出他在苗栗站任職期間，疑將業務上知悉機密，通風報信給偵辦對象，從中收受金錢賄賂，由於居住地與行為地均在苗栗，此部分移轉管轄由苗檢偵辦。

苗檢清查鄭嘉駒通訊軟體與相關金流，發現鄭男與行賄者之間的對話經常收回、刪除，懷疑洩密換取金錢利益，九月十七日指揮高雄市調查處搜索拘提鄭男到案，訊後聲押禁見，九月十八日法院認無羈押必要，裁定廿萬交保。

檢察官曾亭瑋不服提抗告，主張鄭嘉駒有串滅證之虞，且小孩在美國念書，有足夠財力逃亡，台中高分院認為抗告有理，撤銷發回更裁，法院本月五日傳喚鄭男再開羈押庭，檢察官曾亭瑋當庭補強收賄事證，法官裁定羈押禁見。

鄭嘉駒早年在台北市調查處緝毒組服務，破獲不少大型毒品走私案，被喻為「緝毒悍將」，多年前升任宜蘭縣站秘書時，爆發婚外情事件，自此官途受阻，不僅秘書職務被拔，還調苗栗站擔任緝毒專員，鄭男認為自己升遷無望，透過施武樵牽線結識光電業者，兩人不僅常上酒店，還對同對一個酒店妹「暈船」。

施武樵以配合政府綠能政策為名，透過掮客歐陽培德牽線，與光電業者林文正合作，護航業者取得左支部營區屋頂建置太陽能板，收賄超過一○○萬元。

雄檢今年七月搜索約談施武樵、林文正、歐陽培德到案，訊後認三人涉犯違背職務行收賄罪，聲押禁見獲准，詎料案情延燒，鄭嘉駒也涉收賄遭羈押。