關島前處長涉貪潛逃 外交部擬免職

駐關島台北經濟文化辦事處前處長陳盈連涉貪遭訴，詎料卻潛逃海外。聯合報系資料照

中華民國駐關島辦事處前處長陳盈連涉以開辦費或業務費核銷私人購置物品，並在派駐洛杉磯期間訛詐房租補助費三百四十三萬元，今年六月遭台北地檢署依貪汙等罪起訴，目前潛逃海外。外交部證實，陳男上月十二至二十日申請休假赴日，出境後迄今未返國，且多次聯繫未果，外交部嚴正譴責，將召開考績會免職。

陳盈連現為外交學院公使，涉貪案件目前由法院審理中，未來若法院傳喚未出庭，將發布通緝。

起訴指出，陳盈連二○一一年在洛杉磯購入自有住宅之後，明知應主動申報，且僅能按月請領六七一美元房租補助款，卻逐年填寫不實駐外人員房租補助費申請表，統計二○一一至二○一六年，持假租約向外交部詐領補助款十餘萬美元，遭舉發才歸還三四三萬台幣給外交部。

陳盈連駐關島辦事處長時，將私人消費單據佯裝為駐關處購置公物單據，詐領四一八○美元，另將持有的iPhone手機、吸塵器、咖啡機等公物侵吞己有。另曾檢附無業務聯繫的私人用餐單據，填寫未實際出席的外交、僑務、領務賓客姓名，傳回外交部辦理報帳，詐取一萬餘元美元。

此外，陳盈連駐關島處期間，指示時任駐關島辦事處一等秘書盧啟章，虛偽記載總務人員已至駐關處各辦公室進行實際盤點，造成國有財產損失達兩萬五千多美元，移送懲戒法院審理。

外交部指出，陳盈連自九月十二日至九月二十日申請休假赴日，出境後迄今尚未返國並且無故未到班；外交學院多次聯繫陳盈連未果，限期通知提出書面說明， 並請配偶協助聯繫，仍未獲回應；外交部已依公務人員請假規則，核定陳盈連曠職共六十八小時，計八日四小時。

外交部表示，陳盈連嚴重違反公務紀律，辜負國家及社會對公務人員的信任，外交部絕不會容許公務人員藉由離境及拒絕聯繫規避應負責任。因陳男連續曠職達四日以上，外交部將朝一次記兩大過免職處理。