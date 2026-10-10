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大學拚AI發展…用電將成最大考驗 台科大校長揭困境

聲請羈押夜市殺人犯 花蓮警加強熱點巡邏

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

花蓮知名景點東大門夜市前晚發生男子酒後持刀攻擊事件，遊客嚇得四散奔逃，警方在案發後一小時內逮捕卅三歲李男，依殺人未遂、恐嚇危害安全罪嫌送辦，檢方昨聲請羈押，警方也全面在縣內交通場所、夜市、觀光景點等人潮聚集處加強巡邏。

國慶連假前夕，東大門夜市有不少遊客，前晚六時卅八分人潮正多的時候，福町夜市休憩區突然有一名男子闖入，先朝遊客丟擲酒瓶，再持西瓜刀朝一名背對坐著的荷蘭籍女子揮砍，幸好被害人僅頭髮被削斷，但男子行為嚇壞不少人，有民眾事後在社群平台Threads發文形容現場宛如「大逃殺」，還有家長急忙抱起孩子撤離。

警方獲報迅速派員趕赴夜市，但犯嫌已經逃離現場，只留下刀鞘。警方迅速調閱監視器追查，晚間七時三十分在夜市旁的六期重畫區停車場逮捕李男，並在騎乘的機車內起出作案刀械。

據了解，李男是油漆工，落網後稱和老闆吵架，心情不好，才想「博取眼球」。

警方查出他曾在今年七月也因與哥哥吵架心情不好，就朝民進黨花蓮縣黨部丟擲雞蛋，三個月內已是第二度涉嫌在公開場合犯下暴力事件，依法移送並建請檢方聲請羈押。

警方表示，為讓民眾國慶連假安心出遊，已要求各分局及外勤大隊，針對交通運輸場站、夜市、觀光景點及其他人潮聚集處所，加強巡邏密度與重點守望。

夜市 殺人 花蓮

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