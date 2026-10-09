影／只因心情差…東大門夜市持西瓜刀揮砍路人 花蓮男3罪併發遭羈押

花蓮一名33歲李姓男子昨晚在知名景點東大門夜市持西瓜刀隨機揮砍路人，嚇得民眾四散奔逃，並有一名荷蘭籍女性遊客頭髮被削斷。警方在案發後1小時內火速逮人送辦，檢方複訊後認為李男涉犯恐嚇公眾、殺人未遂、恐嚇罪嫌重大，向花蓮地院聲請羈押，晚間裁准。

33歲李姓男子昨晚6時許在東大門夜市福町夜市休憩區，先拿酒瓶丟擲路人，接著持約20公分長西瓜刀揮砍，當時一名荷蘭籍女遊客背對他坐著，頭髮被削斷，幸好身體未受傷，其他民眾見狀嚇壞紛紛走避，還有人嚇得跌倒，李男案發後丟下刀鞘逃離現場。

花蓮地檢署接獲花蓮警分局通報，由檢察官黃蘭雅組成專案小組偵辦，警方獲報後趕到，一小時內在東大門夜市停車場發現李男蹤跡，將他逮捕，並在他的機車內起獲犯案用的西瓜刀一把。

據了解，李男落網後聲稱因工作不順，心情不好，才到夜市揮西瓜刀要「博取眼球」；警方調查，李男在7月間也曾因與政治立場不同的哥哥起口角，到民進黨花蓮縣黨部丟擲雞蛋。警詢後依殺人未遂等罪嫌將李男送辦，建請花檢聲押。

花蓮地檢署今晚表示，檢察官複訊後，認為李男涉犯刑法第151條之恐嚇公眾、第271條第2項、第1項之殺人未遂、第305條之恐嚇等罪嫌重大，有事實足認有逃亡及反覆實施同一犯罪之虞，且所涉殺人未遂罪嫌為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有羈押原因及必要，已向花蓮地方法院聲請羈押獲准。

檢方強調，對於持械攻擊、恐嚇公眾等危害公共安全犯罪，將持續指揮司法警察積極蒐證、迅速偵辦，以維護公共秩序及民眾安全。

花蓮知名景點東大門夜市昨晚驚傳持刀攻擊事件，一名男子疑似持西瓜刀及酒瓶闖入夜市，嚇得現場民眾與攤商四散奔逃，警方獲報後迅速到場將人壓制逮捕。圖／民眾提供

李姓男子昨晚在東大門夜市持西瓜刀揮砍，民眾嚇得四散奔逃。記者王燕華／翻攝