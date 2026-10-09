快訊

李四川競總舞台塌陷影片曝光 支持者還原現場：「壓倒性勝利」化解尷尬

桌球／遭化解8個冠軍點 林昀儒、鄭怡靜混雙不敵南韓大滿貫賽亞軍作收

美股早盤／油價回跌、三大指數上漲 蘋果受iPhone 18 Pro零件減產消息打擊

聽新聞
0:00 / 0:00

影／只因心情差…東大門夜市持西瓜刀揮砍路人 花蓮男3罪併發遭羈押

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮一名33歲李姓男子昨晚在知名景點東大門夜市西瓜刀隨機揮砍路人，嚇得民眾四散奔逃，並有一名荷蘭籍女性遊客頭髮被削斷。警方在案發後1小時內火速逮人送辦，檢方複訊後認為李男涉犯恐嚇公眾、殺人未遂、恐嚇罪嫌重大，向花蓮地院聲請羈押，晚間裁准。

33歲李姓男子昨晚6時許在東大門夜市福町夜市休憩區，先拿酒瓶丟擲路人，接著持約20公分長西瓜刀揮砍，當時一名荷蘭籍女遊客背對他坐著，頭髮被削斷，幸好身體未受傷，其他民眾見狀嚇壞紛紛走避，還有人嚇得跌倒，李男案發後丟下刀鞘逃離現場。

花蓮地檢署接獲花蓮警分局通報，由檢察官黃蘭雅組成專案小組偵辦，警方獲報後趕到，一小時內在東大門夜市停車場發現李男蹤跡，將他逮捕，並在他的機車內起獲犯案用的西瓜刀一把。

據了解，李男落網後聲稱因工作不順，心情不好，才到夜市揮西瓜刀要「博取眼球」；警方調查，李男在7月間也曾因與政治立場不同的哥哥起口角，到民進黨花蓮縣黨部丟擲雞蛋。警詢後依殺人未遂等罪嫌將李男送辦，建請花檢聲押。

花蓮地檢署今晚表示，檢察官複訊後，認為李男涉犯刑法第151條之恐嚇公眾、第271條第2項、第1項之殺人未遂、第305條之恐嚇等罪嫌重大，有事實足認有逃亡及反覆實施同一犯罪之虞，且所涉殺人未遂罪嫌為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有羈押原因及必要，已向花蓮地方法院聲請羈押獲准。

檢方強調，對於持械攻擊、恐嚇公眾等危害公共安全犯罪，將持續指揮司法警察積極蒐證、迅速偵辦，以維護公共秩序及民眾安全。

花蓮知名景點東大門夜市昨晚驚傳持刀攻擊事件，一名男子疑似持西瓜刀及酒瓶闖入夜市，嚇得現場民眾與攤商四散奔逃，警方獲報後迅速到場將人壓制逮捕。圖／民眾提供
花蓮知名景點東大門夜市昨晚驚傳持刀攻擊事件，一名男子疑似持西瓜刀及酒瓶闖入夜市，嚇得現場民眾與攤商四散奔逃，警方獲報後迅速到場將人壓制逮捕。圖／民眾提供

李姓男子昨晚在東大門夜市持西瓜刀揮砍，民眾嚇得四散奔逃。記者王燕華／翻攝
李姓男子昨晚在東大門夜市持西瓜刀揮砍，民眾嚇得四散奔逃。記者王燕華／翻攝

花蓮知名景點東大門夜市昨晚驚傳持刀攻擊事件，縣警局已要求各分局及所屬大隊，在夜市等人潮聚集處加強巡邏。圖／花蓮縣警局提供
花蓮知名景點東大門夜市昨晚驚傳持刀攻擊事件，縣警局已要求各分局及所屬大隊，在夜市等人潮聚集處加強巡邏。圖／花蓮縣警局提供

西瓜 夜市 花蓮

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

東大門夜市「大逃殺」 犯嫌落網稱心情差想博取眼球 花蓮警加強巡邏

東大門夜市驚傳男子持刀追砍 民眾尖叫奔逃「像大逃殺」

高雄水產二代4天兩度遭攻擊 警跨區在基隆逮2嫌追查買凶主使

追求不成竟性侵殺害女師 花蓮瘖啞男一審判死、褫奪公權終身

相關新聞

影／只因心情差…東大門夜市持西瓜刀揮砍路人 花蓮男3罪併發遭羈押

花蓮一名33歲李姓男子昨晚在知名景點東大門夜市持西瓜刀隨機揮砍路人，嚇得民眾四散奔逃，並有一名荷蘭籍女性遊客頭髮被削斷。警方在案發後1小時內火速逮人送辦，檢方複訊後認為李男涉犯恐嚇公眾、殺人未遂、恐嚇罪嫌重大，向花蓮地院聲請羈押，晚間裁准。

基隆監獄收容人猝死家屬質疑被打 2管理員涉壓制不當傷害致死送辦

55歲陳姓男子因毒品、肇事逃逸與不能安全駕駛等3案件遭通緝，警方6日查獲後解送至基隆地檢署，因陳男肇事逃逸罪被法院判1年徒刑，6日晚上9時押解至基隆監獄服刑。但8日清晨突失去生命跡象，送醫不治，家屬質疑被管理員打死。警今相驗調查死因，將再解剖釐清死因，訊後已將2名管理員依傷害致死移送檢方複訊。基隆監獄說，如有違失，將依規議處。

東大門夜市「大逃殺」 犯嫌落網稱心情差想博取眼球 花蓮警加強巡邏

花蓮知名景點東大門夜市昨晚發生男子酒後持刀攻擊事件，遊客嚇得四散奔逃，有如「大逃殺」。警方在案發後1小時內逮捕涉案李姓嫌犯，訊後依殺人未遂、恐嚇危害安全罪嫌移送，並已全面在縣內交通場所、夜市、觀光景點等人潮聚集處加強巡邏。

國慶府前維安奏效！他信義區喝酒「清晨酒駕以為沒人抓」...下場慘

雙十國慶慶典前夕，維安與交通執法全面提升，北市中正一警方日前在總統府周邊執行安全維護勤務，見顏姓機車騎士未依規定開大燈上前攔查，卻意外聞到他身上有濃濃酒氣，懷疑酒駕，經酒測酒測值達每公升0.50毫克，警詢後依公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦。

殺妻姨判無期爆「殺3人才能判死」 新北地院：網傳評議細節純屬虛構

新北市男子謝文雄去年7月當街持廚刀殺死張姓妻子與小姨子，新北地方法院國民法官庭依兩個殺人罪判處兩個無期徒刑，判決全文出爐，合議庭認為謝「僅殺兩人」，未達憲法法庭113年憲判字第8號中殺害「多數人」的概念，認為須殺3人以上始該當死刑，引起輿論譁然。

國慶前夕強勢掃蕩！中壢警逮「背9條通緝」偷車賊 身上還藏海洛因

國慶連假將至，桃園市警察局中壢分局本周投入140警力次，加強特種營業場所查察及周邊巡守，持續加強轄區治安及交通維護。其中，7日查獲一名楊姓男子，因偷竊機車被查獲，追查發現被桃園地檢署級法院發布9案通緝罪，還被查獲有海洛因，依毒品罪嫌移移送桃園地檢署。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。