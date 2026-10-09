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基隆監獄收容人猝死家屬質疑被打 2管理員涉壓制不當傷害致死送辦

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

55歲陳姓男子因毒品、肇事逃逸與不能安全駕駛等3案件遭通緝，警方6日查獲後解送至基隆地檢署，因陳男肇事逃逸罪被法院判1年徒刑，6日晚上9時押解至基隆監獄服刑。但8日清晨突失去生命跡象，送醫不治，家屬質疑被管理員打死。警今相驗調查死因，將再解剖釐清死因，訊後已將2名管理員依傷害致死移送檢方複訊。基隆監獄說，如有違失，將依規議處。

警方調查，陳男因毒品、肇事逃逸與不能安全駕駛等3案件遭基隆地檢署通緝，基隆市警四分局6日下午5時許查獲他後解送基隆地檢署，陳男肇事逃逸罪法院判1年，6日晚上9時將解送基隆監獄服刑。

不料昨天清晨陳男被發現已無生命跡象，送醫不治，家屬質疑死因，懷疑遭管理員不當壓制打死。警方昨報請檢察官指揮偵辦，經調查相關影像保全證據，通知陳的家屬與涉案2名管理員製作筆錄，今天上午報請檢察官相驗釐清死因及有無疏失責任。

經查2名管理員涉嫌輪流動手打陳男，甚至將陳男拖出舍房後，關進獨居房。警方今天完成相驗，但確切死因仍待解剖釐清，警方訊後已依傷害致死將2名管理員移送檢方複訊。

基隆監獄說明，陳姓收容人8日清晨突然失去生命跡象，經緊急送醫搶救仍不幸死亡，監獄深感遺憾，並對家屬表達關懷與慰問。經查閱監視畫面，該名收容人7日上午因不服指令且疑有抗拒行為，經執勤管理員壓制。

基隆監獄指出，管理員相關處置是否符合勤務規範，將檢視釐清，如有違失，必依規議處。全案相關事證已提供地檢署，將全力配合司法調查及相驗，釐清收容人死因。

基隆監獄收容人<a href='/search/tagging/2/猝死' rel='猝死' data-rel='/2/258574' class='tag'><strong>猝死</strong></a>家屬質疑被打，2管理員涉壓制不當傷害致死送辦。記者游明煌／攝影
基隆監獄收容人猝死家屬質疑被打，2管理員涉壓制不當傷害致死送辦。記者游明煌／攝影

基隆 猝死 監獄

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