快訊

石舫亘考證照幫3兒剪髮遭疑「防DNA外流」 蔣萬安無奈吐真言

國軍不是招不到人而已！馬文君揭提前退伍賠償人數暴增逾20倍

國慶紀念品懶人包！隨行杯、100元早餐券免費送 領取時間、地點一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

東大門夜市「大逃殺」 犯嫌落網稱心情差想博取眼球 花蓮警加強巡邏

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮知名景點東大門夜市昨晚發生男子酒後持刀攻擊事件，遊客嚇得四散奔逃，有如「大逃殺」。警方在案發後1小時內逮捕涉案李姓嫌犯，訊後依殺人未遂、恐嚇危害安全罪嫌移送，並已全面在縣內交通場所、夜市、觀光景點等人潮聚集處加強巡邏。

昨天是國慶連假前夕，東大門夜市有不少遊客，晚間6時38分人潮正多的時候，福町夜市休憩區突然有一名男子闖入，先朝遊客丟擲酒瓶，再持西瓜刀朝一名背對坐著的荷蘭籍女子揮砍，幸好被害人僅頭髮被削斷，身體並未受傷。

男子瘋狂行為嚇壞不少人，民眾驚聲奔逃，還有人跌倒。有民眾事後在社群平台Threads發文形容現場宛如「大逃殺」；另有目擊者指出，當時聽見有人大喊「快跑」，許多家長急忙抱起孩子撤離，場面混亂。

警方獲報迅速派員趕赴夜市，但犯嫌已經逃離現場，只留下刀鞘。警方迅速調閱監視器追查，晚間7時30分在夜市旁的六期重畫區停車場逮捕33歲李男，並在騎乘的機車內起出作案刀械。

據了解，李男是油漆工，落網後稱和老闆吵架，心情不好，才想「博取眼球」。警方查出他曾在今年7月也因與哥哥吵架心情不好，就朝民進黨花蓮縣黨部丟擲雞蛋，3個月內已是第二度涉嫌在公開場合犯下暴力事件，依法移送並建請檢方聲請羈押。

花蓮縣警局局長范織坤表示，守護民眾生命安全是警察責無旁貸的使命，為讓民眾國慶連假期間安心出遊，已要求各分局及外勤大隊，針對交通運輸場站、夜市、觀光景點及其他人潮聚集處所，加強巡邏密度與重點守望，提升見警率及即時應變能力。

縣警局也要求各派出所與場所管理單位、保全人員建立緊密聯防機制，強化可疑人事物通報，一旦發現不法或異常情形，立即通報警方到場處理。

花蓮知名景點東大門夜市昨晚驚傳持刀攻擊事件，一名男子疑似持西瓜刀及酒瓶闖入夜市，嚇得現場民眾與攤商四散奔逃，警方獲報後迅速到場將人壓制逮捕。圖／花蓮警分局提供
花蓮知名景點東大門夜市昨晚驚傳持刀攻擊事件，一名男子疑似持西瓜刀及酒瓶闖入夜市，嚇得現場民眾與攤商四散奔逃，警方獲報後迅速到場將人壓制逮捕。圖／花蓮警分局提供

花蓮知名景點東大門夜市昨晚驚傳持刀攻擊事件，縣警局已要求各分局及所屬大隊，在夜市等人潮聚集處加強巡邏。圖／花蓮縣警局提供
花蓮知名景點東大門夜市昨晚驚傳持刀攻擊事件，縣警局已要求各分局及所屬大隊，在夜市等人潮聚集處加強巡邏。圖／花蓮縣警局提供

花蓮知名景點東大門夜市昨晚驚傳持刀攻擊事件，一名男子疑似持西瓜刀及酒瓶闖入夜市，嚇得現場民眾與攤商四散奔逃，警方獲報後迅速到場將人壓制逮捕。圖／民眾提供
花蓮知名景點東大門夜市昨晚驚傳持刀攻擊事件，一名男子疑似持西瓜刀及酒瓶闖入夜市，嚇得現場民眾與攤商四散奔逃，警方獲報後迅速到場將人壓制逮捕。圖／民眾提供

花蓮知名景點東大門夜市昨晚驚傳持刀攻擊事件，縣警局已要求各分局及外勤大隊，在夜市等人潮聚集處加強巡邏。圖／花蓮縣警局提供
花蓮知名景點東大門夜市昨晚驚傳持刀攻擊事件，縣警局已要求各分局及外勤大隊，在夜市等人潮聚集處加強巡邏。圖／花蓮縣警局提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

夜市 花蓮 國慶

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

東大門夜市驚傳男子持刀追砍 民眾尖叫奔逃「像大逃殺」

宜蘭男子疑吸毒深夜持刀咆哮 警方迅速壓制送辦

高雄水產二代4天兩度遭攻擊 警跨區在基隆逮2嫌追查買凶主使

國慶前夕強勢掃蕩！中壢警逮「背9條通緝」偷車賊 身上還藏海洛因

相關新聞

東大門夜市「大逃殺」 犯嫌落網稱心情差想博取眼球 花蓮警加強巡邏

花蓮知名景點東大門夜市昨晚發生男子酒後持刀攻擊事件，遊客嚇得四散奔逃，有如「大逃殺」。警方在案發後1小時內逮捕涉案李姓嫌犯，訊後依殺人未遂、恐嚇危害安全罪嫌移送，並已全面在縣內交通場所、夜市、觀光景點等人潮聚集處加強巡邏。

國慶府前維安奏效！他信義區喝酒「清晨酒駕以為沒人抓」...下場慘

雙十國慶慶典前夕，維安與交通執法全面提升，北市中正一警方日前在總統府周邊執行安全維護勤務，見顏姓機車騎士未依規定開大燈上前攔查，卻意外聞到他身上有濃濃酒氣，懷疑酒駕，經酒測酒測值達每公升0.50毫克，警詢後依公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦。

殺妻姨判無期爆「殺3人才能判死」 新北地院：網傳評議細節純屬虛構

新北市男子謝文雄去年7月當街持廚刀殺死張姓妻子與小姨子，新北地方法院國民法官庭依兩個殺人罪判處兩個無期徒刑，判決全文出爐，合議庭認為謝「僅殺兩人」，未達憲法法庭113年憲判字第8號中殺害「多數人」的概念，認為須殺3人以上始該當死刑，引起輿論譁然。

國慶前夕強勢掃蕩！中壢警逮「背9條通緝」偷車賊 身上還藏海洛因

國慶連假將至，桃園市警察局中壢分局本周投入140警力次，加強特種營業場所查察及周邊巡守，持續加強轄區治安及交通維護。其中，7日查獲一名楊姓男子，因偷竊機車被查獲，追查發現被桃園地檢署級法院發布9案通緝罪，還被查獲有海洛因，依毒品罪嫌移移送桃園地檢署。

高雄水產二代4天兩度遭攻擊 警跨區在基隆逮2嫌追查買凶主使

高雄市茄萣區某知名水產行第二代郭姓男子10月3日遭佯裝車禍的蘇姓男子刺頸受傷，事隔4日又遭4名男子圍殺，警方赴基隆拘捕涉案的陳姓、林姓2男子到案，由橋頭地檢署聲押中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。