東大門夜市「大逃殺」 犯嫌落網稱心情差想博取眼球 花蓮警加強巡邏

花蓮知名景點東大門夜市昨晚發生男子酒後持刀攻擊事件，遊客嚇得四散奔逃，有如「大逃殺」。警方在案發後1小時內逮捕涉案李姓嫌犯，訊後依殺人未遂、恐嚇危害安全罪嫌移送，並已全面在縣內交通場所、夜市、觀光景點等人潮聚集處加強巡邏。

昨天是國慶連假前夕，東大門夜市有不少遊客，晚間6時38分人潮正多的時候，福町夜市休憩區突然有一名男子闖入，先朝遊客丟擲酒瓶，再持西瓜刀朝一名背對坐著的荷蘭籍女子揮砍，幸好被害人僅頭髮被削斷，身體並未受傷。

男子瘋狂行為嚇壞不少人，民眾驚聲奔逃，還有人跌倒。有民眾事後在社群平台Threads發文形容現場宛如「大逃殺」；另有目擊者指出，當時聽見有人大喊「快跑」，許多家長急忙抱起孩子撤離，場面混亂。

警方獲報迅速派員趕赴夜市，但犯嫌已經逃離現場，只留下刀鞘。警方迅速調閱監視器追查，晚間7時30分在夜市旁的六期重畫區停車場逮捕33歲李男，並在騎乘的機車內起出作案刀械。

據了解，李男是油漆工，落網後稱和老闆吵架，心情不好，才想「博取眼球」。警方查出他曾在今年7月也因與哥哥吵架心情不好，就朝民進黨花蓮縣黨部丟擲雞蛋，3個月內已是第二度涉嫌在公開場合犯下暴力事件，依法移送並建請檢方聲請羈押。

花蓮縣警局局長范織坤表示，守護民眾生命安全是警察責無旁貸的使命，為讓民眾國慶連假期間安心出遊，已要求各分局及外勤大隊，針對交通運輸場站、夜市、觀光景點及其他人潮聚集處所，加強巡邏密度與重點守望，提升見警率及即時應變能力。

縣警局也要求各派出所與場所管理單位、保全人員建立緊密聯防機制，強化可疑人事物通報，一旦發現不法或異常情形，立即通報警方到場處理。

花蓮知名景點東大門夜市昨晚驚傳持刀攻擊事件，一名男子疑似持西瓜刀及酒瓶闖入夜市，嚇得現場民眾與攤商四散奔逃，警方獲報後迅速到場將人壓制逮捕。圖／花蓮警分局提供

花蓮知名景點東大門夜市昨晚驚傳持刀攻擊事件，縣警局已要求各分局及所屬大隊，在夜市等人潮聚集處加強巡邏。圖／花蓮縣警局提供

花蓮知名景點東大門夜市昨晚驚傳持刀攻擊事件，一名男子疑似持西瓜刀及酒瓶闖入夜市，嚇得現場民眾與攤商四散奔逃，警方獲報後迅速到場將人壓制逮捕。圖／民眾提供

花蓮知名景點東大門夜市昨晚驚傳持刀攻擊事件，縣警局已要求各分局及外勤大隊，在夜市等人潮聚集處加強巡邏。圖／花蓮縣警局提供

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