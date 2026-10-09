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國慶府前維安奏效！他信義區喝酒「清晨酒駕以為沒人抓」...下場慘

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

雙十國慶慶典前夕，維安與交通執法全面提升，北市中正一警方日前在總統府周邊執行安全維護勤務，見顏姓機車騎士未依規定開大燈上前攔查，卻意外聞到他身上有濃濃酒氣，懷疑酒駕，經酒測酒測值達每公升0.50毫克，警詢後依公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦。

中正一分局警備隊日前凌晨5時42分許在總統府前執行勤務，發現36歲顏男騎機車經過大燈未開上前攔查，孰料顏男身上散發濃烈酒氣，先以酒精檢知器測試，確認呈酒精反應進行酒測，他吐氣酒精濃度每公升0.50毫克，已嚴重超標，當場依現行犯逮捕。

顏男警詢時供稱，先在信義區跟朋友聚會小酌幾杯，心存僥倖以為清晨時段不易被查，才騎車要返回新北市住處，孰料行經總統府前因沒開大燈被維安員警攔下。

中正一分局呼籲，酒駕零容忍，酒後不開車，國慶連假期間人車頻繁往來，民眾聚餐飲宴機會增加，若有飲酒，切勿憑自身感覺評估是否已經「退酒」而僥倖上路，務必多加利用大眾運輸工具、計程車或代駕服務，以確保自身及其他用路人的安全。

雙十國慶慶典前夕，維安與交通執法全面提升，北市中正一警方在總統府前道路查獲涉嫌酒駕的顏姓男子。記者翁至成／翻攝
雙十國慶慶典前夕，維安與交通執法全面提升，北市中正一警方在總統府前道路查獲涉嫌酒駕的顏姓男子。記者翁至成／翻攝

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