殺妻姨判無期爆「殺3人才能判死」 新北地院：網傳評議細節純屬虛構

新北市男子謝文雄去年7月當街持廚刀殺死張姓妻子與小姨子，新北地方法院國民法官庭依兩個殺人罪判處兩個無期徒刑，判決全文出爐，合議庭認為謝「僅殺兩人」，未達憲法法庭113年憲判字第8號中殺害「多數人」的概念，認為須殺3人以上始該當死刑，引起輿論譁然。

針對判決書所引發的輿論效應，以及社群媒體上出現針對合議庭法官個人投票立場的議論，新北地院今天特別聲明，強調評議過程依法嚴格保密，網傳內容全屬未經證實的虛構謠言。

新北地院指出，依據國民法官法第85條規定，合議庭終局評議的投票情形屬於評議秘密，應嚴守秘密，任何個人或機關團體均不能透露，僅得於判決確定後，由當事人或辯護人依國民法官法施行細則第287條規定聲請閱覽。

新北地院強調，對於近日社群媒體上廣傳關於本院114年度國審重訴字第7號案件（土城殺妻姨案）合議庭成員個人表決立場、投票意向或評議細節等內容，純屬未經證實之臆測與虛構謠言，特此發聲明澄清，並呼籲大眾切勿再行流傳。

土城家暴男謝文雄當街慘殺張姓妻子和小姨子，新北地院國民法官判處謝無期徒刑成功逃死，死者父親宣判後在法院大門激動痛哭抗議。聯合報系資料照

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