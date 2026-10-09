國慶前夕強勢掃蕩！中壢警逮「背9條通緝」偷車賊 身上還藏海洛因

國慶連假將至，桃園市警察局中壢分局本周投入140警力次，加強特種營業場所查察及周邊巡守，持續加強轄區治安及交通維護。其中，7日查獲一名楊姓男子，因偷竊機車被查獲，追查發現被桃園地檢署級法院發布9案通緝罪，還被查獲有海洛因，依毒品罪嫌移移送桃園地檢署。

中壢分局統計，10月2日至8日累計查獲各類刑案83件71人，其中詐欺35件35人、搶奪1件1人、竊盜7件7人、毒品7件7人、酒駕2件2人、毒駕2件2人，另查獲其他公共危險4件4人，並查緝各類通緝案件共22件19人次，持續展現維護轄區治安的決心。

興國派出所警員於7日21時許，在中美路二段某旅館執行臨檢，查證身分時發現56歲鄭姓男子為妨害公務案通緝犯，隨即依法逮捕，並當場查扣其攜帶第一級毒品依托咪酯菸彈2顆及菸油2罐，總毛重約20公克。全案警詢後，依毒品罪嫌移送偵辦，另就妨害公務通緝案件辦理歸案。

另自強派出所警員於7日上午受理民眾機車遭竊案後，積極調閱沿線監視器循線追查，於當日12時30分查獲48歲楊姓男子，發現其涉及9至10月間多達10起竊盜案，並遭桃園地檢署及桃園地方法院發布8案竊盜及1案公共危險通緝。

另警員於搜索時，查扣楊男攜帶第一級毒品海洛因1包，全案警詢後，依竊盜及毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並辦理通緝歸案，同時建請檢察官聲請預防性羈押，以維護轄區治安。

國慶連假將至，桃園市警察局中壢分局持續加強轄區治安及交通維護，本周已投入140警力次，加強特種營業場所查察及周邊巡守。圖／中壢分局提供

中壢分局7日查獲一名楊姓男子，因偷竊機車被查獲，追查發現被桃園地檢署級法院發布9案通緝罪，還被查獲有海洛因，依毒品罪嫌移移送桃園地檢署。圖／中壢分局提供

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