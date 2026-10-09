高雄水產二代4天兩度遭攻擊 警跨區在基隆逮2嫌追查買凶主使

高雄市茄萣區某知名水產行第二代郭姓男子10月3日遭佯裝車禍的蘇姓男子刺頸受傷，事隔4日又遭4名男子圍殺，警方赴基隆拘捕涉案的陳姓、林姓2男子到案，由橋頭地檢署聲押中。

高雄市警湖內分局調查，41歲的郭男3日下午開車離開水產工廠，遭埋伏約3小時的蘇男開車尾隨、追撞，雙方下車理論，蘇男出拳攻擊郭男，又持藍波刀涉嫌殺傷郭男手臂及頸部險些致命。警方到場逮捕蘇男，移送橋頭地檢署偵辦，法院裁定限制住居。

沒想到10月7日下午2時，郭男在茄萣區金鑾路再度遇襲。據了解，4名陌生男子攔下郭男，當面對郭嗆聲「有人花錢買你的命」，隨即涉嫌對郭男噴辣椒水，並持開山刀攻擊郭，另有同夥駕駛白色轎車高速衝撞郭男，導致郭男遭撞後翻滾倒地，4人隨後搭車逃離現場。

湖內警分局獲報後，報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，追查涉案4名男子下落。昨天晚間7時50分許，警方在基隆市暖暖區，拘捕陳姓男子到案，晚間8時30分左右再拘捕林姓男子。2人警詢時供稱，自己只是受人之託開車載朋友南下處理事情，與郭男並無恩怨。警方仍追查另2名男子，並在警詢後將陳、林2人移送橋頭地檢署，由檢方聲請羈押，追查犯案動機。

警方赴基隆逮捕陳姓男子（左二）。記者林保光／翻攝