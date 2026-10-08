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連假前夕湧人潮…東大門夜市驚傳男子持刀追砍 民眾尖叫四散宛如大逃殺

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東大門夜市爆攻擊案！男子酒後揮刀追砍遊客 荷蘭女驚險躲過一劫

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮市東大門夜市8日晚間驚傳持刀攻擊事件，一名李姓男子疑似酒後持西瓜刀翻越圍牆闖入夜市休息區，朝現場民眾隨機揮砍，造成一名荷蘭籍女遊客頭髮遭削落，所幸未受傷，警方獲報後立即展開追查，並於現場周邊將李男逮捕到案。

警方調查，年約33歲的李姓男子當晚飲用一瓶藥酒後，於晚間6時許攜帶西瓜刀翻越東大門夜市矮牆進入休息區，見多名民眾坐在座椅上休憩，竟持刀朝人群揮舞。現場民眾驚見後四散奔逃，距離最近的一對荷蘭籍男女首當其衝，女子雖及時閃避未被砍傷，但右側頭髮遭刀鋒削去大半。

李男犯案後騎乘機車逃離現場，花蓮警分局獲報後，轄區軒轅派出所員警迅速趕抵處理，現場發現藥酒瓶及刀鞘，並協助被害人至派出所製作筆錄。

警方同步調閱監視器並投入大批警力搜尋，不久後發現李男騎機車返回案發地點，當場將其壓制逮捕，並查扣犯案用西瓜刀。

花蓮警分局表示，全案已依相關罪嫌偵辦，犯案動機仍待進一步釐清，由於李男領有輕度心身障礙手冊，警方除函請衛生單位協助調查外，先行留置於警察局拘留室，後續再進一步訊問。

花蓮縣警察局長范織坤晚間前往分局了解案情，他表示，花蓮市東大門夜市在今天晚上發生了一件持刀傷人的事件，所幸無人受傷，警方立即動員大批的員警在附近來查緝，也迅速地將犯嫌逮捕到案。警察局已下令所有分局及各單位，加強巡邏及守望相關安全維護勤務，讓遊客能夠確保安全，這一點特別請民眾放心，警方絕對有信心來做好遊客的安全維護工作。

范織坤說，縣長在第一時間獲悉之後，特別請自己代表關心被害人；另針對這起案件也會建請檢方聲請羈押，也通報了衛生機關共同做後續的相關處理。

據了解，日前民進黨花蓮縣黨部遭人投擲雞蛋案件，涉案人同樣為李姓男子，相關案情仍持續調查中。

花蓮知名景點東大門夜市今晚驚傳持刀攻擊事件，一名男子疑似持西瓜刀及酒瓶闖入夜市，嚇得現場民眾與攤商四散奔逃，警方獲報後迅速到場將人壓制逮捕。圖／花蓮警分局提供
花蓮知名景點東大門夜市今晚驚傳持刀攻擊事件，一名男子疑似持西瓜刀及酒瓶闖入夜市，嚇得現場民眾與攤商四散奔逃，警方獲報後迅速到場將人壓制逮捕。圖／花蓮警分局提供

花蓮知名景點東大門夜市今晚驚傳持刀攻擊事件，一名男子疑似持西瓜刀及酒瓶闖入夜市，嚇得現場民眾與攤商四散奔逃，警方獲報後迅速到場將人壓制逮捕。圖／花蓮警分局提供
花蓮知名景點東大門夜市今晚驚傳持刀攻擊事件，一名男子疑似持西瓜刀及酒瓶闖入夜市，嚇得現場民眾與攤商四散奔逃，警方獲報後迅速到場將人壓制逮捕。圖／花蓮警分局提供

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