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連假前夕湧人潮…東大門夜市驚傳男子持刀追砍 民眾尖叫四散宛如大逃殺

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東大門夜市驚傳男子持刀追砍 民眾尖叫奔逃「像大逃殺」

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮知名景點東大門夜市今晚驚傳持刀攻擊事件，約在晚間6時37分，一名男子疑似持西瓜刀及酒瓶闖入夜市，先丟擲酒瓶後再持刀追逐遊客，嚇得現場民眾與攤商四散奔逃，警方獲報後迅速到場將人壓制逮捕，初步確認無人受傷。

據了解，該名男子疑似從停車場一側攀越圍牆進入，先朝人群方向丟出酒瓶，隨後揮舞刀械並追趕遊客，由於適逢國慶連假前夕，夜市出現不少人潮，突如其來的狀況引發現場恐慌，一名荷蘭籍女性遊客頭髮疑遭刀鋒削到，所幸未受傷。

有民眾在社群平台Threads發文表示，現場宛如「大逃殺」，剛走進夜市不久就看到大批人潮奔跑，甚至有人跌倒，事後才得知疑似有人持刀亂揮；另有目擊者指出，當時聽見有人大喊「快跑」，許多家長立刻抱起孩子撤離，場面相當混亂。

警方接獲報案後趕赴現場，當場制伏涉案男子並帶回分局調查，目前正進一步釐清其身分及犯案動機。據了解，該男子為53歲李姓男子，疑與先前朝民進黨花蓮縣黨部丟擲雞蛋案件為同一人。

花蓮知名景點東大門夜市今晚驚傳持刀攻擊事件，一名男子疑似持西瓜刀及酒瓶闖入夜市，嚇得現場民眾與攤商四散奔逃，警方獲報後迅速到場將人壓制逮捕。圖／民眾提供
花蓮知名景點東大門夜市今晚驚傳持刀攻擊事件，一名男子疑似持西瓜刀及酒瓶闖入夜市，嚇得現場民眾與攤商四散奔逃，警方獲報後迅速到場將人壓制逮捕。圖／民眾提供

花蓮知名景點東大門夜市今晚驚傳持刀攻擊事件，一名男子疑似持西瓜刀及酒瓶闖入夜市，嚇得現場民眾與攤商四散奔逃，警方獲報後迅速到場將人壓制逮捕。圖／民眾提供
花蓮知名景點東大門夜市今晚驚傳持刀攻擊事件，一名男子疑似持西瓜刀及酒瓶闖入夜市，嚇得現場民眾與攤商四散奔逃，警方獲報後迅速到場將人壓制逮捕。圖／民眾提供

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