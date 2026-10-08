宜蘭男子疑吸毒深夜持刀咆哮 警方迅速壓制送辦

林姓男子昨天深夜疑吸毒後，持刀在宜蘭市街頭咆哮，警方獲報迅速趕抵現場，以優勢警力制止壓制林男，並在林男的隨身包查獲3把菜刀等證物，詢後依法移送法辦。

宜蘭警分局昨天深夜11時許接獲民眾報案，指1名男子在宜蘭市復興路3段手持刀械喧鬧，嚴重影響社區安寧與公眾安全，警方獲報後派遣線上巡邏警力趕赴現場處置。

員警抵達現場後，立即以優勢警力將林男壓制上銬逮捕，警方隨後在林男的隨身包內，查獲3把菜刀及水果刀、剪刀、肉錘各1把等證物。

經警方深入查證身分，發現林男因先前涉及毒品案件，同時為警方拘提對象，警方依法將林男帶回，詢後依涉犯刑法恐嚇公眾安全罪嫌，移送宜蘭地檢署偵辦。

宜蘭警分局今天呼籲，民眾切勿於公共場所無故持有或揮舞刀械，以免危及自身及他人安全。如發現有人持刀或有其他危險行為，應立即遠離現場並報警，由警方到場處置。

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