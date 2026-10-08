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桃園男痛毆女友後餵毒...女友人再提供毒郵票 她慘死台中汽車旅館

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

桃園陳姓男子去年帶吳姓女友台中汽車旅館，卻涉嫌痛毆打到她全身傷，又涉嫌和閆姓女友人分別提供安非他命、毒郵票LSD讓吳施用，吳陷入昏迷送醫不治，檢方依轉讓禁藥致人於死等罪嫌起訴2人，台中地院今開庭，陳、閆僅坦承提供毒品，否認造成吳女死亡的結果。

檢警調查，陳男（51歲）2025年11月7日和吳姓女友從桃園南下台中，2人入住大里區1間汽車旅館疑似爭執，陳痛毆打到吳女傷痕累累，更拿安非他命給她吸食。

閆女（34歲）8日到場跟陳男討債，陳又涉嫌指示閆女拿出毒郵票（LSD）讓吳女施用，未料吳女因體內多種毒品交互影響，9日凌晨陷入昏迷，最終送醫不治；台中地檢署依轉讓禁藥致人於死罪嫌起訴陳男、閆女。

陳、閆案發後遭收押，陳男因主張罹有舌癌、糖尿病等，中院今年8月初已經裁定他5萬元交保，限制住居、出境及出海，並應接受科技監控，閆女則持續羈押中。

台中地院國民法庭今開庭，陳男坦承傷害、轉讓禁藥，但否認有轉讓禁藥致死；閆女則坦承轉讓禁藥，同樣否認涉有轉讓禁藥致死。

審判長湯有朋整理爭點，陳男部分為有無指示閆女轉讓LSD毒郵票給吳女、是否構成轉讓禁藥致死共犯，以及吳女死亡結果和他有無因果關係，還有陳男能否預見吳女可能死亡。

閆女爭點部分，為她和吳女死亡有無因果關係、能否預見可能造成吳女死亡結果，以及她是否構成累犯應加重，有無符合自首、刑法第59條情堪憫恕，毒品第17條自白等減刑。

台中地檢署依轉讓禁藥致人於死等罪嫌起訴陳男，陳已獲台中地院交保，全案仍審理中。記者曾健祐／攝影
台中地檢署依轉讓禁藥致人於死等罪嫌起訴陳男，陳已獲台中地院交保，全案仍審理中。記者曾健祐／攝影

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