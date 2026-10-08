華裔美婦連3月飛台灣 行李藏21.8公斤K他命遭逮

台北市刑大追查一起毒品案，從街頭查獲的K他命、毒咖啡包一路向上溯源，鎖定63歲鄺姓華裔美籍女子疑替跨境販毒集團運毒。警方掌握鄺女9月24日將從美國搭機抵台，派員前往桃園機場埋伏，待她入境後攔查，果然從大型行李箱內起出21.8公斤K他命；黑市價格超過4300萬元。

台北市保安大隊先前在中山區執行路檢時，查獲王姓男子持有5包K他命、10包毒品咖啡包，北市刑大偵三隊接手溯源，透過監視器、通聯等資料逐步還原毒品流向，發現背後疑有跨境運毒管道。

專案人員進一步掌握，鄺女具有華裔美籍身分，今年7、8月間都曾從美國舊金山入境台灣，疑似擔任販毒集團運毒手角色。警方持續追蹤，得知她9月24日清晨又將抵台，會同萬華、中山警分局等單位前往桃園機場第二航廈查緝。

鄺女入境後，警方上前攔查，在她攜帶的大型行李箱、隨身行李內發現大量K他命，總重21.8公斤，若流入市面拆售，黑市價格達4360萬元。

面對警方詢問，鄺女否認運毒，聲稱只是受朋友委託幫忙把東西帶來台灣，不知道行李內裝有毒品；警方則依她近期頻繁入境及相關事證持續追查，釐清毒品來源、台灣接貨人及幕後集團，詢後依毒品罪嫌將鄺女移送台北地檢署偵辦。

台北市刑大逮捕美籍運毒手，起獲21.8公斤k他命。記者廖炳棋／翻攝

台北市刑大逮捕美籍運毒手，起獲21.8公斤k他命。記者廖炳棋／翻攝

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