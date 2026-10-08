影／持變造韓國護照來台轉機偷渡　陸男冒充韓國歐巴遭識破

移民署國境事務大隊6日晚間執行「獵蛇勤務」，在桃園國際機場第二航廈登機門查獲一名大陸籍俞姓男子持變造韓國護照，企圖經桃機轉機前往加拿大。俞男起初堅稱自己是韓國人，經移民官進一步查驗證件防偽特徵，當場遭識破，俞男才坦承身分並且交出中國大陸護照。

國境事務大隊特殊勤務隊隊長康慶年表示，6日晚間9時30分許，特殊勤務隊移民官於桃機第二航廈登機門執行勤務時，發現一名自馬來西亞吉隆坡來台轉機前往加拿大溫哥華的男子，其行程及證件有可疑之處。前往候機室檢視其持用的韓國護照，發現護照有明顯變造痕跡，經查驗防偽特徵並詢問男子後，確認證件為變造護照。男子見身分遭識破，才坦承真實身分為中國大陸籍俞姓男子。

俞男向移民官供稱，自己40多歲，原在福建從事水電工作，近期因工作難找、收入不穩定，希望前往加拿大溫哥華尋找工作機會、改善經濟狀況；另因在家鄉面臨婚姻壓力，婚姻所需彩禮金額對其而言負擔沉重，遲遲未能成家，因而萌生出國工作的念頭，最後鋌而走險持變造韓國護照闖關。

國境事務大隊大隊長林清芬表示，桃園國際機場為亞太地區重要航空轉運樞紐，不法人士及人蛇集團可能利用國際轉機方式，搭配偽、變造護照或冒用他人證件規避各國入出境查驗。本案再次凸顯第一線移民官旅客風險研判及證件辨識專業的重要性。

國境事務大隊指出，面對日益多元的跨國偷渡手法，將持續強化「獵蛇勤務」、偽變造證件辨識及情資分析能力，並深化與航空公司及國內外執法機關合作，積極掌握可疑旅運態樣、阻斷跨國人蛇偷渡路線，守護我國國境安全及國際旅運秩序。

俞男持有的偽造之韓國護照。圖／移民署國境事務大隊提供