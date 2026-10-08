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宜蘭男深夜揮刀咆哮 警方強勢制伏驚查竟是通緝犯
宜蘭市7日深夜發生街頭持刀騷亂事件，一名24歲林姓男子疑因吸食毒品致神智不清，在路中央揮舞刃具並狂叫，宜蘭分局接獲通報後，迅速派遣巡邏警力赴現場，果斷將林嫌撲倒制伏，經查是毒品通緝犯，全案依法移送法辦。
警員趕抵時，林男態度極度失控且帶有強烈攻擊性，員警冒險奮勇上前採取強硬措施，順利將其撂倒，並在其隨身背包中查獲3把菜刀、1把水果刀、1把剪刀及1把鐵槌，數量驚人。
警方調查發現，林男除了是毒品管制對象，先前更早已遭發布拘票，這次因脫序犯行當場遭逮，警訊後依恐嚇公眾安全等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。
警方呼籲，於公共場所無故攜帶或揮舞刀具屬違法行為，民眾若遇危險應盡速避開並撥打110求助。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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