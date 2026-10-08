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中聯致癌油風暴 總經理余凌冲、泰山前現任總座今均獲交保

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

中聯油脂公司出產大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，台中地檢署依違反食品安全衛生管理法等起訴中聯、福壽、福懋油、泰山等4間公司，及其總經理、董事長等15人，求處最重7年徒刑，台中地院昨首開庭，今裁定中聯總經理余凌冲、廠長陳明榮，及泰山前、現任總經理沈怡君、蔡國樑均50至400萬元交保

檢方指控，中聯製造的油品苯駢芘超標，運送交付福壽、福懋油及泰山並販賣予下游食品商，認定相關業者未依食安法主動通報、回收，持續販售，不法所得達8億8731萬元；中院昨開庭時，受命法官吳秉家先行諭知，多名被告可能同時涉犯食安法「過失犯。」

全案目前包括余凌冲、中聯廠長陳明榮，及沈怡君、蔡國樑仍羈押中，昨4人當庭聲請停止羈押，表示願提出50至500萬元保證金請求交保。

台中地院今裁定4人均交保，命余凌冲400萬元、陳明榮50萬元、沈怡君250萬元，蔡國樑250萬元交保，並限制住居、出境及出海8月，接受子腳鐶科技監控設備監控8月。

中院也命4人，不得自己或使第三人與本案有關之任何被告、證人有任何聯繫、接觸、探詢或討論案情之行為，應於每周二上午8點至12點，至指定警察機關報到。

中院說，權衡訴訟進行程度、證據調查與保全情形，斟酌4人犯罪情節、涉案角色、 職務地位、經濟能力等情狀，認命交保、限制住居等，當行程拘束力，能防止其等逃亡或勾串共犯、證人、湮滅證據，並可確保本案後續審判 及執行程序，而無羈押之必要。

中聯總經理余凌冲今天獲交保。聯合報系資料照
中聯總經理余凌冲今天獲交保。聯合報系資料照

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