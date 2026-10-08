新北男趕上班警車前急駛還跨雙黃線　警一查竟是毒駕還搜出安毒

新北市45歲黃男前天凌晨騎車行經板橋時，因高速行駛加上違規跨越雙黃線，巡邏經過的保大警發現後攔查。黃男面對盤查時緊握包包神色慌張，員警察覺有異，經搜查後起出安非他命及吸食器，唾液快篩還呈陽性，詢後依公共危險及毒品罪嫌送辦。

新北市保大特勤中隊員警前天（6日）凌晨12時許巡經板橋區重慶路及成都街時，發現黃男騎乘機車在路上急駛，並在警車前違規跨越雙黃線。員警趨前攔停關心時，黃男聲稱係趕赴大夜班上班遲到才會違規，但盤查過程中黃男眼神飄忽神情緊張且緊抱隨身包包引發員警起疑，當黃男主動打開包包受檢時，員警赫見其隨身包內有毒品吸食器，搜查後起獲1包安非他命。

黃男見藏毒遭揭穿竟雙手合十向員警求饒，員警對其實施唾液快篩檢測，發現呈安非他命陽性反應，黃男供稱因上班前有吸毒，因而延誤了出門時間才會沿途急駛及違規。警方當場移置保管車輛，詢後依公共危險及毒品罪嫌送辦。

黃男被查獲毒品後，雙手合十向警方求饒。記者黃子騰／翻攝

警方將黃男攔下盤查。記者黃子騰／翻攝

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