中國男子持變造韓國護照 桃機轉機遭識破攔阻

竹聯幫明仁會陳姓男子涉毒品等罪，遭通緝逃亡長達13年，期間藏身幕後操控地下錢莊，以高達1353%的吸血重利放貸，更對無力還款的被害人施以球棒、衣架毆打與電擊虐待，甚至恐嚇「把你綁去國外當豬仔」。刑事局歷經數月跟監，破獲該暴力討債集團，今年4波拘提陳男等11人到案。陳男因前案已遭判刑，落網後發監，其餘共犯獲1萬元至5萬元交保。警方查扣逾245萬元現金及大批作案工具，徹底瓦解該黑幫據點。

2026-10-08 09:38