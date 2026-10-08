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中國男子持變造韓國護照 桃機轉機遭識破攔阻
移民署國境事務大隊今天表示，特殊勤務隊移民官6日晚間在桃園國際機場執行「獵蛇勤務」時，發現1名持變造韓國護照的中國籍男子，企圖經桃機轉機前往加拿大，當場識破攔阻。
移民署國境事務大隊特殊勤務隊隊長康慶年接受媒體聯訪表示，移民官6日晚間9時30分許在桃機第2航廈登機門查驗時，發現1名1985年出生男子行程及證件可疑，男子稍早從馬來西亞吉隆坡飛抵桃園，原本計畫轉搭同日航班赴加拿大溫哥華，經查驗護照防偽特徵後，確認證件有變造情形。
康慶年指出，中國籍俞姓男子遭移民官識破後坦承身分，供稱自己年逾40歲，原本在福建從事水電工作，因工作難尋、收入不穩定，想赴加拿大尋找工作機會改善經濟，另外因家鄉的婚姻所需彩禮負擔沉重遲遲無法成家，才萌生出國打工念頭，更不惜持變造韓國護照闖關。
移民署國境事務大隊大隊長林清芬說，桃機是亞太重要轉運樞紐，不法人士及人蛇集團可能利用國際轉機搭配偽變造證件偷渡；移民署將持續強化「獵蛇勤務」、證件辨識及情資分析能力，並與航空公司及國內外執法機關合作，防堵跨國偷渡，守護國境安全及國際旅運秩序。
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