逃亡13年！竹聯明仁會惡煞放款吸血1353% 電擊凌虐嗆「賣國外當豬仔」

竹聯幫明仁會陳姓男子涉過失致死、毒品等罪，遭通緝逃亡長達13年，期間藏身幕後操控地下錢莊，以高達1353%的吸血重利放貸，更對無力還款的被害人施以球棒、衣架毆打與電擊虐待，甚至恐嚇「把你綁去國外當豬仔」。刑事局歷經數月跟監，破獲該暴力討債集團，今年4波拘提陳男等11人到案。陳男因前案已遭判刑，落網後發監，其餘共犯獲1萬元至5萬元交保。警方查扣逾245萬元現金及大批作案工具，徹底瓦解該黑幫據點。

刑事局偵查第六大隊第一隊在去年9月間接獲情資，指稱有被害人因高利借款衍生債務糾紛，遭多人凌虐成傷，追查發現有幫派分子介入不法討債。專案小組長期蒐證後，查出幕後主嫌是雲林縣陳姓男子（35歲），具有竹聯幫明仁會背景，從2013年起即因涉過失致死、毒品等罪，分遭判刑3月、5年8月，未到案執行，已被發布通緝，其中逃亡期間持續指揮親屬及旗下小弟從事高利放貸及暴力討債。

檢警調查，陳男等人從去年6月開始，透過社群媒體平台招攬急需資金的民眾，要求借款人簽署與實際取得款項顯不相當的高額本票。該集團放款的年利率從40%至高達1353%不等，行徑囂張。

為規避警方查緝，陳嫌將討債據點設置在熟識的車行同棟建築物內，出入都向該車行租車以掩人耳目。若借款人無力償還，陳嫌便指示成員前往住處或工作場所張貼催討傳單，或以幫派背景恫嚇施壓。

警方清查，全案有3名被害人遭毒手。其中1名被害人慘遭限制人身自由，集團成員輪番持電擊棒、球棒、衣架及徒手等方式殘酷毆打，導致被害人牙齦流血、身體多處嚴重挫傷。另外2名被害人則遭遇極端暴力恐嚇，犯嫌甚至揚言「把你綁去國外當豬仔」、「賣去國外做詐騙」、「不還錢就要開槍」、「開車衝撞住家」等語，致使被害人心生畏懼。

專案小組見時機成熟，在今年4月至9月分四波行動，兵分多路前往桃園市桃園區、中壢區及嘉義市西區等地執行同步查緝。

警方一舉拘捕陳男等11人到案，並當場查扣現金245萬5800元、面額1680萬元的支票、市值約50萬元的金飾、鑽戒、19支手機、毒品、鎮暴槍、刀械、球棒及電擊棒等大批贓證物。

全案經警詢後，依涉犯加重重利、恐嚇取財、妨害自由、詐欺及強制等罪，移送桃園地方檢察署偵辦。陳男歸案後隨即發監執行，其餘共犯分獲1萬元至5萬元交保。

竹聯幫陳姓男子涉案遭通緝，逃亡期間夥人從事高利貸、暴力討債不法，刑事局今年迄今4波收網，逮回陳男等11人到案，查扣犯罪工具。記者陳宏睿／翻攝

竹聯幫陳姓男子涉案遭通緝，逃亡期間夥人從事高利貸、暴力討債不法，刑事局今年迄今4波收網，逮回陳男等11人到案，查扣犯罪工具。記者陳宏睿／翻攝

竹聯幫陳姓男子涉案遭通緝，逃亡期間夥人從事高利貸、暴力討債不法，刑事局今年迄今4波收網，逮回陳男等11人到案，查扣犯罪工具。記者陳宏睿／翻攝

竹聯幫陳姓男子涉案遭通緝，逃亡期間夥人從事高利貸、暴力討債不法，刑事局今年迄今4波收網，逮回陳男等11人到案，查扣犯罪工具。記者陳宏睿／翻攝

竹聯幫陳姓男子涉案遭通緝，逃亡期間夥人從事高利貸、暴力討債不法，刑事局今年迄今4波收網，逮回陳男等11人到案，查扣犯罪工具。記者陳宏睿／翻攝

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